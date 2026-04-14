El investigado en el crimen de Abadín confiesa haber matado a Enrique Bolívar y revela dónde ocultó el cadáver
LUGO / LA VOZ
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Javier Montero Costeira declaró este martes ante la jueza que atropelló al octogenario de forma involuntaria y que luego entró en pánico y se deshizo del cadáver. El cuerpo de la víctima no apareció donde dijo el autor y creen que algún animal se lo pudo llevar14 abr 2026 . Actualizado a las 22:30 h.
Javier Montero Costeira, el lucense investigado como presunto autor de la muerte de Enrique Bolívar Díaz Pardo en Abadín en el 2023, ha confesado el crimen. Lo hizo este martes por la tarde, durante la