Puente asegura que entre el martes y el miércoles se reabrirá la vía entre Madrid y Sevilla

Óscar Puente, este martes en la Comisión de Transportes del Congreso Rodrigo Jiménez | EFE

Óscar Puente vuelve a poner fecha a la esperada reapertura de la vía férrea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla tras el grave accidente de Adamuz. El titular de Transportes aseguró este lunes que los trenes volverán a circular por este tramo entre el martes y el miércoles de esta semana, prácticamente un mes después del siniestro de Córdoba que se saldó con 46 muertos y 120 heridos.

Las tres operadoras de alta velocidad (Renfe, Ouigo e Iryo) ya tienen disponible en sus webs la venta de billetes entre Madrid y Sevilla para viajar a partir del martes. No obstante, las compañías en las semanas anteriores ya había vendido billetes sin tener la confirmación oficial de la línea.

La Unión Europea ejercerá de observador en la investigación de la CIAF del accidente de Adamuz La Voz

El ministro no anticipó, sin embargo, fecha para la reapertura del ramal ferroviario que da servicio a Málaga. La capital de la Costa del Sol, al margen del accidente de Adamuz, ha quedado desconectada del centro peninsular por un desprendimiento sobre la vía en la localidad malagueña de Álora. La caída del muro de contención de cinco metros se produjo a primera hora de la mañana del miércoles 4 de febrero, durante los momentos de mayor virulencia de las borrasca Leonardo. Fuentes de ADIF, por su parte, señalan que no creen que los trabajos para asegurar las tierras de Álora puedan acabarse antes de finales de mes, por lo que la conexión con Málaga no estaría operativa hasta marzo.

Lo que tampoco especificó el ministro es con la frecuencia que se retomará el servicio de alta velocidad Madrid-Sevilla por parte de las tres operadores (Renfe, Iryo y Ouigo), ni el tiempo que tardarán los diferentes trayectos, ya que todas las fuentes consultadas dan por descontado que -como en el caso de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona y entre Madrid y Valencia- se ordene la reducción de la marcha en algunos tramos.

Feijoo acusa de negligencia en Adamuz a Sánchez, que evita la autocrítica Gonzalo Bareño

Puente fijó en un primer momento la vuelta de los trenes entre la capital de España y la capital andaluza para el 2 de febrero. Posteriormente, en su comparecencia en el Senado, aseguró que los técnicos iban a necesitar diez días hábiles para acabar los trabajos, lo que situó el horizonte temporal en torno al 6 o 7 de febrero.