La Unión Europea ejercerá de observador en la investigación de la CIAF del accidente de Adamuz

Observadores de la Unión Europea supervisarán la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del accidente ferroviario en Adamuz en el que perdieron la vida 46 personas. La comisión hizo pública la intervención comunitaria, que parte de una invitación del presidente de la CIAF, Iñaki Barrón, a la directora ejecutiva de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, Oana Gherghinescu, el pasado 28 de enero. La dirigente comunitaria aceptó la propuesta. Los observadores mantendrán la próxima semana una reunión con los responsables de la investigación técnica. La comisión aclara que este organismo de la UE se limitará a observar, con el fin de aumentar así el proceso de transparencia.

La CIAF publicó una nota informativa este jueves en la que detallan que todavía no han podido analizar las muestras del carril roto, hasta ahora la hipótesis con más peso para determinar las causas del accidente. Aseguran que todavía esperan el visto bueno judicial para ello. Además, este organismo dependiente del Ministerio de Transportes prosigue con la búsqueda del laboratorio idóneo para analizar estos datos. Prioriza en su criterio la «ausencia de conflictos de intereses». La investigación judicial es prioritaria y, por ello, tampoco han podido acceder todavía a los registradores de los trenes.

Por otro lado, la CIAF solicitó al ADIF datos de los enclavamientos y los circuitos de la vía. También solicitaron, sin mayor aclaración, «documentación referente a la actuación llevada a cabo en Adamuz, así como otras actuaciones incluidas en el proyecto de renovación».

La comisión, a su vez, reclamó a Renfe y a Iryo datos sobre el material rodante y las comunicaciones que se produjeron justo después del siniestro. La primera llamada del centro de mando de Renfe se produce minutos después con la interventora del Alvia, que les cuenta que tuvieron un accidente en el tren 2384, que ella salió disparada y que ha estado unos minutos sin conocimiento por un golpe en la cabeza.

Además, esta comisión destacó que ha habilitado varias direcciones de correo electrónico para atender a las víctimas y sus familiares, con el fin de que puedan obtener información sobre los avances de la investigación.

El organismo ferroviario cerró la nota con aclaraciones: solo el informe final es concluyente, en una investigación que no busca responsables, solo causas. Añade que los posibles hallazgos podrían trastocar las hipótesis que se manejan actualmente.