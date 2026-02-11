Sánchez afirma que la vía siniestrada de Adamuz cumplía todo los protocolos de mantenimiento de la UE

La Voz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles en el Congreso que la vía siniestrada en el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, en el que murieron 46 personas, cumplía todo los protocolos de mantenimiento establecidos por la UE. «Se detectaron solo cuatro incidencias en este tramo -el del accidente- y ninguna de ellas estaban relacionadas con el estado de la vía. Esto significa que la vía cumplía todos los protocolos de control. Es probable que una de las conclusiones sea que los protocolos no son infalibles, que deben ser actualizados y mejorados. El Gobierno de España será el primero que quiera trabajar en ello para evitar nuevas tragedias», reconoció en pleno que se está celebrando en la Cámara Baja donde el presidente del Ejecutivo dijo que el sistema ferroviario española es uno de los mejores del mundo. «El sistema ferroviario no es perfecto. Hay trabajo por hacer. Hay mucho por mejorar. Pero es importante que, a pesar de los problemas, nuestro sistema es uno de los mejores del mundo», dijo en esta comparecencia.

Sánchez criticó los bulos surgidos tras el trágico accidente y afirmó que desde el 2018 «hemos multiplicado por tres la inversión en la infraestructura». «En el caso de la alta velocidad, la inversión se ha incrementado cerca del 75 %», ha continuado. «Algo parecido ha ocurrido con el material ferroviario. La adquisición de nuevos equipos y de nuevos trenes se ha multiplicado por diez».

«La media de accidentes graves y significativos se ha reducido un 11 % respecto a antes de ser presidente del Gobierno», ha dicho Sánchez que criticó la gestión del sistema ferroviario que se llevó a cabo durante la etapa de Gobierno que encabezó Mariano Rajoy. «No engañemos a la ciudadanía. Entre el 2012 y el 2018, la inversión ferroviaria se redujo a la mitad y hoy España se sitúa a la par que los principales países de la Unión Europea», dijo.

Feijoo, muy crítico

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, fue muy crítico con la gestión realizada por el Gobierno en el accidente de Córdoba y con las explicaciones del presidente del Gobierno en la Cámara Baja, al que ha acusado de «insensibilidad» por comparar los accidentes con la magnitud del sistema ferroviario. «Hay que estar hecho de otra pasta para hacer este cajón de sastre y que no se le revuelvan las tripas».

«Lo que es profundo y planificado es su tomadura de pelo a la gente. Pedirle sinceridad a usted es pedirle educación a la gente», afirmó Feijoo. «Han dicho de todo sobre el accidente y no se lo ha creído nadie», continuó, aumentando el tono crítico contra el Gobierno. «Solo le queda decir que fue el Partido Popular. Era un accidente evitable, a lo que tenían que haber venido es a pedir perdón y a asumir las consecuencias», añadió.

También cuestionó los datos aportados por el presidente del Gobierno. «Medio millar de incidencias en la semana de la catástrofe, comunicadas a ADIF. Su trabajo era reducir los descarrilamientos y se duplicaron», aseguró Feijoo. «Usted y su ministro de Transportes deberían irse de una vez», afirmó el líder de la oposición.

«Encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo. Su negligencia fue continuada y tuvo consecuencia de muerte. Su Gobierno se sentará en el banquillo también por esto», dijo Feijoo.