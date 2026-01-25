Estas son las vidas que se rompieron en Adamuz
La abuela que había invitado a sus nietos a «El rey león» , la profesora que volvía de una fiesta sorpresa de cumpleaños, los opositores que acababan de hacer el examen, el boliviano recién aterrizado... Las historias de los fallecidos evidencian el devastador impacto humano del desastre25 ene 2026 . Actualizado a las 22:05 h.
Las cifras de víctimas nos impresionan, pero son los rostros y las historias de los fallecidos los que nos hacen sentir en un plano emocional el devastador impacto humano de un desastre como el de Adamuz.