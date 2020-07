Educación propone agrupar asignaturas en 1.º de ESO para facilitar el tránsito a los alumnos de primaria

0

30/07/2020

La Xunta acaba de publicar las instrucciones académicas para el próximo curso para los centros sostenidos con fondos públicos. Estas complementan a las sanitarias, dadas a conocer a mediados de este mes y que incluyen aulas-burbuja en infantil y primaria con hasta 25 niños y clases sin mascarilla de ESO en adelante si los alumnos están situados a 1 metro de distancia mirando todos hacia el mismo sitio.

Los aspectos más destacados de las instrucciones son: agrupación de asignaturas por ámbitos en 1.º de ESO para facilitar el paso de primaria a secundaria y la posibilidad de extender el curso PMAR (para alumnos de adaptación curricular) a cuarto de ESO (ahora mismo solo se ofrece en 2.º y 3.º); y un plan de refuerzo individualizado para cada alumno.

Integración de Materias

Para facilitar el tránsito de la educación primaria a la secundaria, en la organización curricular de 1.º de ESO habrá una apuesta flexible de agrupación de materias por ámbitos del conocimiento.

Cada centro concretará esta propuesta según sus intereses y las necesidades recogidas en los informes individuales de los alumnos de sexto. En cualquier caso, deben respetar contenidos, estándares evaluables y criterios de evaluación en cada materia agrupada. La organización de contenidos se hará de forma global en ese ámbito, sin fragmentarlos por materias.

PMAR

Los Programas de Mellora da Aprendizaxe e Rendemento (PMAR), es decir, las aulas para los alumnos que antes tenían adaptación curricular, se podrán extender a cuarto de ESO siempre que se considere que es la mejor opción para el alumno. Ahora mismo PMAR es un itinerario paralelo a 2.º y 3.º de ESO, pero al acabar este curso, los alumnos se incorporan al 4.º de ESO general (ya compartían esa clase en las materias que estaban en PMAR); habitualmente supone serios problemas de adaptación para estos jóvenes (en PMAR estudian por ámbitos, no por asignaturas) y la Xunta entiende que esta dificultad será mayor tras el confinamiento. El programa PMAR, puesto en marcha por la Lomce, recibe bastantes críticas precisamente porque desemboca en un 4.º de ESO común.

Además, se podrá incorporar a PMAR a cualquier alumno solo con la propuesta razonada del equipo docente y una vez informada la familia del afectado.

Plan de Reforzo e Recuperación

Cada alumno tendrá el suyo a partir del informe individualizado de fin de curso, y se centrará en el refurezo de los elementos curriculares sesenciales y las competencias y aprendizajes imprescindibles del año pasado para garantizar la continuidad del aprendizaje.

Habrá ajustes curriculares en función de casa caso y se extenderá como mínimo durante el primer trimestre.

En este plan se indicarán las adaptaciones curriculares que se necesiten en caso de docencia semipresencial o virtual.

Programa de Acollida

Cada centro desarrollará un Programa de Acollida, que será elaborado por la dirección en colaboración con el departamento de orientación y los tutores.

El programa supone organizar actividades globalizadas para informar a familias y alumnado de los elementos claves de la adaptación del centro al nuevo curso, las normas de funcionamiento y las actuaciones previstas. Se informará también de las actividades formativas en competencia digital para el alumnado, así como de las medidas para el apoyo emocional y social en caso de una posible semipresencialidad o enseñanza virtual.

Dotación de Profesorado

Además de los profesores que se incorporen a los centros para hacer los desdobles necesarios (en infantil y primaria no puede haber clases de más de 25 alumnos, la ratio en vigor, y que a veces se supera cuando hay repetidores o alumnos desplazados), la Consellería de Educación dotará de docentes extra a los centros a través del programa ARCO (un segundo maestro en clase).

El número de docentes que Educación contratará a mayores se sabrá una vez estén cerrados los datos de matrícula.

Formación Profesional

En segundo curso de FP -de todos los grados- se integrarán en las asignaturas propias (módulos) los resultados de aprendizaje no conseguidos el año pasado.

Los centros educativos podrán establecer franjas horarias, turnos, para que hasta un máximo del 20% de los alumnos (un 33% en adultos) sigan la clase desde su casa.

Avaliación inicial

En la primera semana de curso se hará una evaluación inicial a partir del análisis de los informes de evaluación individualizada del curso anterior, la detección de aprendizajes imprescindibles no adquiridos y el conocimiento de la situación emocional de cada alumno.

Programacións didácticas

Las programaciones didácticas de cada asignatura incoporarán los aprendizajes imprescindibles no adquiridos en el último trimestre; deberán contemplar una transición a la enseñanza no presencial, por si fuese necesaria; se apostará por las tareas globalizadas «que requiran da posta en práctica de todas as competencias do alumnado», y que incluya el aprendizaje cooperativo, el uso de las TIC, el autoaprendizaje, la investigación y el pensamiento crítico.

Atención á diversidade

Los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) deben ser motivo de atención extra, con el objetivo de que tengan acceso al aprendizaje en cualquiera de los escenarios que se puedan dar.

Se diseñarán planes de recuperación curricular específicos para cada estudiante con NEE.

Plan de Acción Titorial

Los departamentos de Orientación (orientadores y tutores) deberán identificar las necesidades de cada alumno derivadas de la pandemia, y diseñarán actuaciones específicas.

El cuidado del bienestar de la comunidad educativa se concretará en medidas en el Plan de Orientación Académica e Profesional, el Plan de Acción Titorial, y en las actualizaciones anuales del Plan Xeral de Atencion á Diversidade.

Los orientadores proporcionarán asesoramiento pedagógico a los profesores ante una posible docencia telemática y también adaptarán su función para mantenerla en caso de confinamiento.

Planificarán actividades informativas y de orientación para cuidar el tránsito entre etapas y estarán en contacto con las familias más vulnerables para garantizar la mejor atención al alumnado.

Plan de Continxencia

Los centros deberán diseñar un Plan de Continxencia en el que se detallen las medidas a tomar en caso de suspensión de la actividad lectiva presencial, y la consiguiente reactivación de las clases una vez termine el período de confinamiento.

Como ya recogían las instrucciones sanitarias, el profesorado interactuará con los estudiantes a través del aula virtual del centro, determinando las tareas a realizar y garantizando la adquisición de aprendizajes básicos y evaluación continua.

En el plan se establecerá el procedimiento de comunicación entre alumnado, familias y equipo docente, con preferencia por las plataformas y medios corporativos. No solo se establecerán los canales de comunicación sino que además se concretará «claramente os obxectivos ou finalidades da comunicacion, as persoas responsables así como a su?a temporalizacion», evitando así dobles vías y repetición de mensajes.

Educación Infantil

Los alumnos de tres años tendrán un período de adaptación que durará, como máximo, hasta el 30 de septiembre.

Reforzarán la comunicación con las familias para explicar bien el plan de adaptación al covid-19 (instrucciones sanitarias) y el Plan de Continxencia del propio centro

Educación Primaria

Los centros dedicarán especial atención al tránsito de la educación infantil a la primaria, analizando qué aprendizajes imprescindibles no se pudieron abordar el curso pasado y creando planes de refuerzo para compensar este retraso.

Los docentes de infantil y primaria deberán realizar un trabajo colaborativo para desarrollar programaciones didácticas «globalizadas baseadas en metodoloxías que non supon?an unha ruptura abrupta respecto das empregadas durante a etapa educativa que o alumnado vén de rematar».

Los centros podrán dedicar las horas de libre configuración al refuerzo de algunas áreas. Son materias que se imparten en 4.º y 6.º de primaria una hora a la semana.