Los sindicatos se levantan de la negociación con Educación sobre el próximo curso

Redacción / La Voz 16/07/2020 11:51 h

Los cuatro sindicatos con representación en la mesa sectorial de Educación de Galicia —CIG, ANPE, CCOO y UXT— se acaban de levantar del encuentro con la conselleira en funciones, Carmen Pomar, por considerar el borrador de las instrucciones para el próximo curso un documento inviable.

Entienden que estas indicaciones no protegen a la comunidad educativa y no abordan la singularidad del próximo curso. Tanto es así que se negaron a discutir el texto; desde la Xunta se les reprochó precisamente eso, que no quisieran modificar nada de las instrucciones a través del diálogo, pero los sindicatos mantienen su postura.

No es la única protesta la de los sindicatos. Las dos grandes agrupaciones familiares de la escuela pública Confapa (Ceapa Galicia) y Anpas Galegas también se mostraron ayer muy críticas con el texto, además de reclamar mayor presencia de las familias en los equipos de decisión.

Ahora mismo los representantes de los cuatro sindicatos se reunirán para acordar los siguientes movimientos, que incluirán casi seguramente una declaración ante la prensa.