Ceuta amanece sin cesar el flujo de personas desde Marruecos y con miles de jóvenes deambulando por las calles

Flotadores y migrantes tras traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). Marcos Moreno | EUROPAPRESS

La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido hoy con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado, según ha podido comprobar Europa Press.

Miles de inmigrantes han accedido desde este jueves a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. El Ejército ha colocado sus tanques en la puerta de acceso a Ceuta desde el espigón para impedir que se dispersen y redirigir a los inmigrantes hacia el Polígono del Tarajal, una zona repleta de naves. El flujo de entradas no se ha cortado a primera hora de este viernes, pero esta noche también han sido muchos los inmigrantes que han regresado voluntariamente al Tarajal para volver a Marruecos por su propio pie.

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La Guardia Civil española ha recuperado esta noche cuatro nuevos cadáveres en las inmediaciones del espigón, lo que ha elevado a 19 la cifra de fallecidos cuando pretendían entrar a nado por el paso fronterizo, aunque no se descarta que ese número pueda aumentar. Las primeras hipótesis apuntan a que estas personas han fallecido por asfixia por inmersión al intentar alcanzar las costas de Ceuta.

Deambulando por las barriadas

Los extranjeros siguen entrando durante la mañana de este viernes, pero no de manera descontrolada, como este jueves. Las autoridades quieren evitar que los inmigrantes se dirijan al centro de la ciudad y a las barriadas, donde desde ayer se encuentran durmiendo o deambulando. Los inmigrantes, marroquíes en su inmensa mayoría, caminan desorientados por las calles de toda la ciudad, sin saber adónde ir dado que en los centros de acogida no admiten nuevos ingresos.

El de adultos, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentra saturado con más de mil residentes pese a tener 512 plazas. Además, en sus inmediaciones continúan llegando nuevas personas, ya hay más de un millar a la espera de ingresar.

Los recursos del área de Menores están «colapsados» desde el miércoles, como informaron desde la Ciudad Autónoma. Han reabierto dos centros de acogida para hacer frente a la demanda, y trabajan para habilitar otros tantos.

Decenas de migrantes que han pasado la frontera entre Ceuta y Marruecos pasan la noche en la calle. Marcos Moreno | EUROPAPRESS

Interior anunció que había acordado con Marruecos la devolución «lo antes posible» de «todos» los migrantes que habían entrado ilegalmente a Ceuta. Mientras, efectivos militares han sido desplegados en la frontera junto a la Guardia Civil y también para garantizar la seguridad en el conjunto de la ciudad autónoma.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza a Ceuta este viernes acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma con la entrada sin control de miles de personas desde Marruecos.

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Y ahora, Melilla: cifran en «unas 400» las entradas de migrantes en la ciudad

Varios de los migrantes que han conseguido cruzar en la noche de este jueves la frontera de forma irregular celebran su llegada a la Ciudad Autónoma de Melilla GINER | EFE

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha cifrado en «unas 400 como mucho» las entradas irregulares de personas migrantes que se habrían producido este jueves en la ciudad autónoma, en medio de la crisis migratoria desatada en Ceuta. «Según las informaciones que poseo, no sé si habrán conseguido entrar sobre unos 300 o 400 como mucho», ha manifestado Imbroda en una entrevista en la cadena Cope en la cual ha considerado que la ciudad autónoma vive un «efecto simpatía» con respecto a «lo dantesco de Ceuta», aunque ha remarcado que «no tiene comparación».

Al hilo, el dirigente melillense ha explicado que en su ciudad se han producido intentos tanto por la vía terrestre, a través de dos puestos fronterizos, como por la marítima, por el Dique Sur. No obstante, destacando la actuación «ejemplar» de la Guardia Civil y de los cuerpos de Policía Nacional y Local, ha aseverado que «se ha contenido bastante bien». Asimismo, Imbroda ha reiterado que en los últimos dos meses se ha registrado un fuerte incremento del número de menores extranjeros no acompañados acogidos en la ciudad, habiéndose registrado un aumento del 80%, de acuerdo con cifras dadas por el propio presidente.

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Dicho aumento lo ha achacado al «efecto llamada» que, ha defendido, se ha producido por cuenta de la regularización extraordinaria de migrantes por parte del Ejecutivo central y por la sentencia del Tribunal Supremo que prohibió el rechazo en frontera para migrantes que llegasen a Ceuta o Melilla a nado. La Delegación del Gobierno en Melilla ha informado de que la frontera de Beni Enzar permanece cerrada como consecuencia de un intento de entrada masiva registrado cerca de las 22.00 horas de este jueves, tanto por el principal paso fronterizo entre la ciudad y Marruecos, como por la zona del Dique Sur.