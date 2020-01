Una empresa de Taboada exporta miles de mascarillas sanitarias a China a causa del coronavirus

0

La Voz de Galicia Francisco Albo

30/01/2020 13:46 h

La epidemia de coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha disparado las ventas de mascarillas sanitarias en la empresa Comercial Mida —en el municipio lucense de Taboada—, aunque este material no es el fuerte de la firma, que se dedica sobre todo a abastecer de diversos productos al sector agroalimentario. El pasado fin de semana, la empresa empezó a recibir algún pedido suelto desde Asia y en los siguientes días la demanda de mascarillas fue creciendo a un ritmo vertiginoso. El administrador de la empresa, Diego Villar, dice que aún no tuvo tiempo de hacer cuentas «porque el teléfono está echando humo con los pedidos», pero calcula que en los últimos días se habrán despachado al menos 200.000 mascarillas.

Buena parte de los pedidos —explica— están llegando desde China, lo que puede resultar paradójico teniendo el cuenta el origen de la mayor parte destas piezas. «Entre el 80% y el 90% de las mascarillas que vendemos llevan la etiqueta Made in China y ahora muchas de ellas están volviendo al país donde se fabricaron», explica. «Al principio me extrañó un poco, pero por otro lado me imagino el caos que habrá ahora en China para conseguir mascarillas, así que es comprensible que intenten recuperar el mayor número posible de las que exportaron a otros países», añade.

Pero China no es el único destino de las mascarillas que vende la firma taboadesa. También están llegando pedidos de otros estados asiáticos, como Japón, y de países europeos como Francia, Italia, Alemania, Holanda y el Reino Unido. En España, la demanda procede principalmente de Madrid y del área mediterránea. Curiosamente, la empresa apenas ha recibido pedidos de Galicia. «De esta comunidad no tuvimos más que cuatro o cinco», dice Villar.

La firma distribuye mascarillas de tres tipos. Las que tienen ahora más demanda son las más económicas, de un modelo diseñado para ser utilizado por cirujanos y veterinarios, compuesto por tres capas de tela y papel. «Vienen en paquetes de cincuenta mascarillas a un precio de dos euros», señala el administrador de la firma. En segundo lugar está el modelo denominado bozal o copa, más sólido y acartonado, que se se emplea sobre todo para aplicar productos fitosanitarios. La demanda de estas mascarillas aumenta a medida que empiezan a escasear las del modelo más económico. Un tercer tipo de mascarilla, provisto de filtro, se destina habitualmente a las personas que manipulan productos más tóxicos.

En la situación actual, señala por otro lado Diego Villar, se está haciendo muy difícil conseguir mascarillas de fabricación china, ya que las autoridades del países están impidiendo su exportación. Si la demanda sigue creciendo, esta circunstancia llevará previsiblemente a incrementar la producción local en España y en otros países. «He oído decir que algunas empresas ya están doblando la tasa de producción», agrega. Los proveedores de mascarillas con los que trabaja la empresa están en Galicia, Vallladolid, Zaragoza y Madrid, entre otros lugares.

Dado que la epidemia no tiene por ahora visos de remitir, los responsables de Comercial Mida consideran que la demanda de mascarillas seguirá creciendo en los próximos días y que la escasez del producto hará que aumente su precio. «Dicen que si esto sigue así, el precio de coste puede incrementarse entre un 40% y un 50%, y nos parece muy probable que sea eso lo que suceda», concluye Villar.