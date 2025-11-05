Algunas de las últimas maestras de EGB que siguen en activo en Galicia: «Ahora voy a clase como si yo fuese la alumna»

Candela Montero Río
Candela Montero Río REDACCIÓN / LA VOZ

Cuatro maestrase que dieron clase en EGB. De izquierda a derecha: Bea Ponte, Natalia Uncha, Begoña Brea y Marisa Martínez. MARCOS MÍGUEZ

Cuatro profesoras cuentan cómo vivieron la transición de la Educación General Básica a la ESO hace 35 años

07 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Profesoras como estas quedan pocas. Y cada vez van a menos. Las maestras que dieron clase en la antigua Educación General Básica (EGB) y que resisten en las aulas son una especie en peligro de

