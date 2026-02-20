La Xunta confía en que el Tribunal Supremo ratifique que el pazo de Meirás es del Estado

Imagen de parte de los jardines del pazo de Meirás. MARCOS MÍGUEZ

El conselleiro de Cultura, José López Campos, se refirió ayer viernes al proceso judicial sobre el pazo de Meirás y dijo que espera que este se resuelva cuanto antes, pues cree que se ha prolongado por demasiado tiempo. El conselleiro confía en que el Tribunal Supremo ratifique las sentencias del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña y de la Audiencia Provincial y otorgue al Estado la titularidad definitiva de la propiedad que durante 82 años disfrutaron el dictador Francisco Franco y su familia. «Creo que se debe resolver canto antes esta situación xudicial. Desde a Xunta esperamos que o Tribunal Supremo ratifique as sentencias anteriores e que outorgue ao Estado a titularidade do pazo e dos bens que o conteñen, independentemente doutras cuestións que teñen que ver coas indemnizacións que correspondan para a familia Franco», apuntó el conselleiro.

López Campos explicó que la Xunta siempre fue clara respecto a la recuperación del patrimonio y puso como ejemplo la recuperación de las estatuas del monasterio de Carboeiro y del maestro Mateo. Dice que a veces se llega a acuerdos, como en el caso de Carboeiro, pero en otras ocasiones no hay esa buena relación entre los interlocutores y eso conduce a un conflicto judicial, como ocurrió con los herederos de Franco.

El proceso judicial por la recuperación del pazo de Meirás está en la recta final y solo falta conocer la decisión del Tribunal Supremo respecto a la titularidad de la propiedad que fue residencia veraniega del jefe del Estado durante la dictadura y que siguió en manos de los Franco hasta que en el 2019 el Gobierno presentó una demanda en un juzgado coruñés para recuperar el pazo para el patrimonio público.

Acceso a todo el pazo

El conselleiro desea «unha recuperación plena» del pazo de Meirás para empezar a negociar ya con el Gobierno central para garantizar el acceso a la totalidad del pazo, que fue construido en el siglo XIX por la escritora Emilia Pardo Bazán. Recordó que hay que poner en valor la época en la que ese pazo fue propiedad de Pardo Bazán y por eso se le debería conceder un espacio de reconocimiento.