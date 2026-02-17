El Supremo decide si el pazo de Meirás sigue en manos del Estado o se lo devuelve a los Franco
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA
Este jueves, el alto tribunal resolverá también si hay que indemnizar a los herederos del dictador por el tiempo que poseyeron la finca18 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Si la donación del pazo de Meirás efectuada a Francisco Franco en 1938 no tuvo validez legal y si la escritura de compraventa realizada a favor del dictador tres años después, en 1941, fue nula