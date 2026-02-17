El Supremo decide si el pazo de Meirás sigue en manos del Estado o se lo devuelve a los Franco

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

Imagen de archivo del pazo de Meirás desde la escalinata de los jardines.
Imagen de archivo del pazo de Meirás desde la escalinata de los jardines. MARCOS MÍGUEZ

Este jueves, el alto tribunal resolverá también si hay que indemnizar a los herederos del dictador por el tiempo que poseyeron la finca

18 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Si la donación del pazo de Meirás efectuada a Francisco Franco en 1938 no tuvo validez legal y si la escritura de compraventa realizada a favor del dictador tres años después, en 1941, fue nula

