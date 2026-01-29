El Constitucional admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra los cambios legales de la Xunta en el eólico y la dependencia

Parque eólico de Coruxeiras y Norvento, en Muras LAURA LEIRAS

El pleno del Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central, en concreto por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en relación a varios artículos de la llamada ley de acompañamiento de Galicia del año 2024. En concreto anula el artículo 30 en sus apartados 2, 13, 17, 19, 20, 21 y 25; así como el artículo 45, en su apartado 5, de la Lei 27/2024 de medidas fiscais e administrativas.

El Tribunal, tras haber invocado el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, suspendió la vigencia y aplicación de dichos apartados desde la fecha de interposición del recurso, el pasado 30 de septiembre, tal y como anunció la entonces ministra portavoz, Pilar Alegría, desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el BOE.

El recurso de inconstitucionalidad esgrime que los artículos impugnados podrían vulnerar las competencias exclusivas del Estado sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, autorización de instalaciones eléctricas y transporte de energía y régimen minero y energético.

En concreto el artículo 30 es la parte de la ley que obliga a las empresas eléctricas a repotenciar los parques eólicos pasado un plazo de 25 años, mientras que el artículo 45 establece cambios en la dependencia, con los que la Xunta pretendía agilizar los trámites a los usuarios.