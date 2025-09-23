El Gobierno lleva otra vez a Galicia al Tribunal Constitucional

Jesús Hellín | EUROPAPRESS

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy martes, en el último día de plazo, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de medidas fiscales y administrativas.

La decisión ha sido anunciada por la ministra portavoz, Pilar Alegría, que concretó que el recurso se dirige contra dos aspectos del texto. Uno es la norma que vincula el grado de discapacidad con el de dependencia para agilizar la gestión de las ayudas.

El Gobierno gallego adoptó esa decisión para aligerar las listas de espera de la dependencia, adoptando un sistema de equivalencias de forma que a un grado de dependencia uno corresponde el de discapacidad del 33 % como mínimo. Al grado de dependencia dos corresponderá al menos un 66 % de discapacidad. Por último, el grado de dependencia tres tendrá su equivalente en un 100 % del grado de discapacidad.

El cambio forma parte del plan de choque para rebajar las esperas en dependencia. Precisamente este lunes, el Gobierno gallego aprobó un informe sobre el funcionamiento de esas medidas, a las que se atribuye que se haya doblado el número de expedientes resueltos.

Sin embargo, Política Territorial ya advirtió en marzo que el texto suscitaba dudas de legalidad. El ministerio invitó a la Xunta a una comisión bilateral para abordar las discrepancias, pero no se llegó a un acuerdo y el asunto será decidido por el tribunal de garantías.

La otra parte recurrida de la ley es que la obliga a las empresas eléctricas a repotenciar los parques eólicos pasado un plazo de 25 años. Ese texto persigue que los molinos sean sustituidos por modelos más potentes, lo que a su vez reducirá su número, ya que debe mantenerse la potencia inicial de cada parque. La estimación de la Xunta es que podrían retirarse hasta 800 aparatos, ya que los aerogeneradores actuales producen mucha más energía que los instalados hace años.

La obligación no gustó al sector eléctrico, que consideró la medida «gravosa jurídica y económicamente» y planteó acudir a los tribunales. Ha sido finalmente el Gobierno quien ha dado ese paso.

Es la segunda vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva a la Xunta de Alfonso Rueda al Constitucional, el anterior pulso fue por la ley del litoral y el tribunal dio la razón al Gobierno autonómico.