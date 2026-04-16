Los dos minutos claves del crimen de Abadín

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ

ABADÍN · Exclusivo suscriptores

En la imagen, dos agentes cargando unas bolsas llenas de huesos hallados en la finca señalada por el autor confeso. El laboratorio tendrá que decir si son humanos y, en último término, si se corresponden con el perfil genético de Enrique Bolívar
En la imagen, dos agentes cargando unas bolsas llenas de huesos hallados en la finca señalada por el autor confeso. El laboratorio tendrá que decir si son humanos y, en último término, si se corresponden con el perfil genético de Enrique Bolívar Óscar Cela

Los investigadores lograron probar ellos mismos que era posible que el sospechoso atropellase a la víctima, la metiese en el maletero y saliese de la aldea de Fontepresa en ese tiempo, justo el lapso en el que ninguna cámara lo podía ver

17 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La desaparición de Enrique Bolívar Díaz Pardo en Abadín el domingo 3 de septiembre del 2023 desencadenó una investigación milimétrica que encara ahora sus últimas fases. Al octogenario se le perdió la pista en algún momento

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 80% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete hoy