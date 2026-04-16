Los dos minutos claves del crimen de Abadín
LUGO / LA VOZ
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Los investigadores lograron probar ellos mismos que era posible que el sospechoso atropellase a la víctima, la metiese en el maletero y saliese de la aldea de Fontepresa en ese tiempo, justo el lapso en el que ninguna cámara lo podía ver17 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La desaparición de Enrique Bolívar Díaz Pardo en Abadín el domingo 3 de septiembre del 2023 desencadenó una investigación milimétrica que encara ahora sus últimas fases. Al octogenario se le perdió la pista en algún momento