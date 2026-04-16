Los dos minutos claves del crimen de Abadín

En la imagen, dos agentes cargando unas bolsas llenas de huesos hallados en la finca señalada por el autor confeso. El laboratorio tendrá que decir si son humanos y, en último término, si se corresponden con el perfil genético de Enrique Bolívar Óscar Cela

La desaparición de Enrique Bolívar Díaz Pardo en Abadín el domingo 3 de septiembre del 2023 desencadenó una investigación milimétrica que encara ahora sus últimas fases. Al octogenario se le perdió la pista en algún momento