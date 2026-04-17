Renfe empleará los trenes Avril para aumentar plazas en el eje atlántico

Un tren Avril en la estación de Vilagarcía en una foto de archivo Martina Miser

Nuevas frecuencias y más plazas diarias en los trenes del eje atlántico. Es el plan que Renfe tiene para Galicia antes de que termine el año, según ha avanzado en un comunicado remitido a los medios este viernes. La operadora asegura que quiere mejorar la oferta de trenes que oferta actualmente en esta área «para adaptarlos mejor a la demanda actual y a las necesidades de la población». Una de las claves para ese incremento será la incorporación de trenes Avril a la prestación de estos servicios, algo que la empresa venía estudiando ya hace meses.

Y es que entre las principales medidas contempladas está aumentar un 24 % la oferta de plazas entre Vigo, Santiago y A Coruña, reforzando así los servicios de media distancia en el eje atlántico, asignando a estas rutas trenes con mayor capacidad, como los de la serie S106 (los Talgo Avril). Además, determinados servicios se reforzarían con composiciones dobles, utilizando trenes S121. Con esas opciones, Renfe pretende «absorber de forma más eficiente» los incrementos de demanda en los tramos y franjas horarias de mayor ocupación, y «optimizar la oferta disponible».

Además, la hoja de ruta marcada también contempla la posibilidad de incorporar nuevos servicios en horas punta, especialmente por la mañana y por la tarde-noche, para así mejorar la disponibilidad de plazas en los momentos de mayor uso por parte de viajeros habituales, como trabajadores y estudiantes. Unos cambios que, advierten, implicarán un reajuste de horarios para «optimizar el servicio».

La reorganización de Renfe en la comunidad también prevé aumentar el número de plazas en la conexión entre Ourense y el eje atlántico. En concreto el cálculo pasa por un aumento diario del 6 %. El crecimiento de la oferta para los trenes Avant Ourense-Santiago-A Coruña se haría aprovechando las plazas sinergiadas en trenes AVE, Alvia o Avlo.

La operadora ha bautizado este conjunto de actuaciones, actualmente en fase de estudio, como Plan Galicia. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se ha reunido este viernes en Santiago con el equipo de la empresa en la comunidad para ultimar sus detalles, pero la intención, aseguran, es implantarlo antes de final de año.