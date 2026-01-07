Billetes de AVE desde 15 euros y de Avlo desde 7 a partir de este jueves

Imagen de un tren AVE en la estación de Vilagarcía. MARTINA MISER

Renfe lanzará este jueves, 8 de enero, una promoción para comprar billetes de AVE desde los 15 euros y de Avlo desde su precio más bajo habitual de 7 euros, que estará vigente hasta el 18 de enero o hasta agotar las plazas promocionadas. La operadora pública emprende así una nueva promoción para cubrir períodos con menor demanda, justo después de las vacaciones navideñas, cuando llegaron a circular hasta 2.000 trenes al día.

La promoción será válida para viajar a cualquier destino en trenes AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional a partir del 8 de enero, según ha informado en un comunicado el operador ferroviario. Los billetes promocionales estarán identificados como Superprecio en la web y app, y los clientes podrán mejorar la categoría de su billete Básico (la opción más económica) para pasar a la modalidad Elige, que ofrece mayor flexibilidad para personalizar complementos y acceder a ventajas como cambios y anulaciones por 3 euros adicionales (excepto en AVE Internacional).

Las plazas promocionales suelen agotarse rápidamente, a medida que se van llenando los trenes, por lo que en algunas frecuencias muy utilizadas los precios pueden alcanzar los niveles normales rápidamente. Asimismo, los viajeros que formen parte del programa de fidelización Más Renfe se beneficiarán tanto de los Superprecios como del ahorro acumulado en puntos.

Por otra parte, los usuarios del ferrocarril valoran positivamente la reducción de los precios de los billetes de tren a raíz de la entrada de la competencia con Renfe, pero critican que la calidad del servicio se ha deteriorado con la incorporación de los nuevos operadores (Iryo y Ouigo), especialmente la puntualidad.

Así se desprende del último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), elaborado a través de una encuesta realizada a las principales asociaciones de usuarios de España. Entre los distintos tipos de servicios, la larga distancia de alta velocidad es el servicio mejor valorado, con un 75 % mostrándose satisfecho/conforme con este servicio, aunque este porcentaje era del 93% en 2023.