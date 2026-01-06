Renfe aplaza con una maniobra jurídica la restitución de sus antiguas indemnizaciones por retrasos

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

Exclusivo suscriptores

El PP introdujo en la Ley de Movilidad una disposición para recuperar el 1 de enero las compensaciones por demoras de más de 15 y 30 minutos. Ahora estudia acciones legales ante lo que consideran un «incumplimiento» de la normativa

06 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

De un día para otro, el 1 de julio del 2024, con un aviso previo sin demasiadas explicaciones, Renfe cambió su compromiso de puntualidad, uno de los más ventajosos de Europa para los usuarios, para

