Renfe aplaza con una maniobra jurídica la restitución de sus antiguas indemnizaciones por retrasos

De un día para otro, el 1 de julio del 2024, con un aviso previo sin demasiadas explicaciones, Renfe cambió su compromiso de puntualidad, uno de los más ventajosos de Europa para los usuarios, para

Contenido exclusivo para suscriptores Continúa leyendo con un 77% dto. SOLO HOY 18 €/año Por solo 1,5€ al mes Quiero la oferta ¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión