Rueda afea a Sánchez que priorice la conexión de AVE Madrid-Lisboa en detrimento de Galicia

Llegada a Vigo de un tren AVE, en una imagen de archivo M.MORALEJO

Alfonso Rueda ha reprobado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por «falar unha vez máis en contra de Galicia» en la cumbre hispano-lusa en Faro, al haberse fijado como primer objetivo la conexión de AVE Madrid-Lisboa pese a que el Gobierno de Portugal apuntó como prioridad a la del norte Oporto-Vigo.

El presidente de la Xunta agradeció al primer ministro luso, Luís Montenegro, su compromiso por priorizar la conexión de alta velocidad con España a través de Vigo y reprochó a Sánchez que no haga lo mismo y que además no cuente la verdad. Rueda señaló que Portugal «xa está en fase de licitación das obras para cumprir» con el objetivo, que según lo asumido por Portugal y Galicia sería en el 2032 para la conexión del norte.

Sánchez y Montenegro difieren en los plazos y en los tramos para la alta velocidad entre España y Portugal Brais Suárez

Sánchez también apuntó al año 2032, pero desde la Xunta consideran que, con los pasos que ha dado hasta ahora el Gobierno de España, no se trata de un plazo realista. «Nin o anterior goberno portugués, nin o actual, de corte máis conservador, ocultaron a súa intención de querer vertebrar o país a través da alta velocidade e facer a conexión vía Galicia. Eu agradézoo moito porque para Galicia é algo fundamental», afirmó Rueda.

En su último encuentro en la Moncloa, Rueda trasladó a Sánchez que se trataba de una cuestión fundamental para Galicia. «Escoitoume e non dixo nada. Agora ao menos fala claro e manifestou as súas prioridades», avanzó antes de insistir en que la Xunta no tiene «absolutamente nada en contra» de que se haga la conexión con otras comunidades, pero «non en detrimento de Galicia».

Rueda aseguró que Sánchez «non está contando a verdade, como en tantas cousas». Así, aludió al informe que presentó la Xunta meses atrás en el que se insistía en que España no llegaría al plazo del 2032 y la conexión con el norte de Portugal no podría estar antes del 2034. «E este mércores Sánchez falaba do ano 2032, o que demostra que nin se molestou en ver os prazos realistas», dijo.

Alianza de Galicia y el norte de Portugal en favor del AVE entre Vigo y Oporto MARIO BERAMENDI

La única partida que reflejan los presupuestos del 2024, según apuntó Rueda, son 30.000 euros para la salida sur de Vigo. Aun así, señaló: «Seguiremos facendo toda a presión e toda a forza».

Rueda recordó que recientemente asumió la presidencia rotatoria de la Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal e insistió en su deseo de trabajar para reforzar la alianza y para que la Moncloa «estea á altura do que Galicia está pedindo». «É moi difícil de entender que os portugueses estean dicindo que si e que o noso Goberno todo o contrario. É moi difícil de entender e faremos o posible por cambialo», terminó.

Por su parte, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, se refirió también a este tema en la misma línea para alertar de que «España non chega» al objetivo de que el AVE entre Galicia y Portugal esté activo en el 2032. Calvo recordó que la Xunta ya participó en una declaración en defensa de esta infraestructura, pero según dijo, «todo parece» que será necesario «seguir facendo moita presión» para que se leve a cabo, «aínda que sexa no 2033 ou 2034».

También la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) censuró «la falta de compromiso del Gobierno con Galicia», que «puede relegar una vez más nuestro desarrollo económico y social, limitando el crecimiento, la competitividad regional y las oportunidades de movilidad eficiente». Su presidente, Juan Manuel Vieites, afirmó que el objetivo era conseguir que España apostase por la conexión ferroviaria con Portugal desde Galicia, «como sí lo hace Portugal».

Vieites describió la situación como «totalmente inadmisible» y apunta al enlace Oporto-Vigo para potenciar el desarrollo económico y la integración transfronteriza del noroeste de la Península. «No se puede seguir perpetuando el desequilibrio existente en las inversiones y oportunidades de desarrollo de nuestra región», explica, que perjudica a viajeros, empresarios y trabajadores. «España debe estar a la altura y corresponder el compromiso ya suscrito por Portugal de que Vigo y Oporto estén conectados por alta velocidad en el 2032», aseguró Vieites.