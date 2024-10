Rueda asume la presidencia rotatoria de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal reivindicando el AVE con Lisboa

Antonio Cunha y Alfonso Rueda, este martes en el XIII Plenario de la Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha concretado cuáles serán sus prioridades tras asumir la presidencia rotatoria de la Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal y ha apuntado a la conexión del AVE con Oporto y al estatuto del trabajador transfronterizo. «Creo que é bo marcar poucos obxectivos e cumplilos, así que se tivese que resumir en dúas as prioridades, serían que se confirme a conexión de alta velocidade co norte de Portugal e que o estatuto transfronteirizo sexa tamén unha realidade», afirmó.

Acompañado de varios miembros del Gobierno gallego y otras autoridades, Rueda participó en el XIII Plenario de la Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal. Allí agradeció a su antecesor en la presidencia, António Cunha, su compromiso con la conexión del norte del AVE entre Galicia y Portugal, una prioridad que él prevé mantener.

El presidente agradeció al Gobierno luso por los «pasos decididos» con presupuestos y el foco en que las obras de la alta velocidad avancen y garantizó que la Xunta «presionará e reclamará» al Gobierno central «estar á altura». Rueda insistió en que ahora esta situación debe tener «correspondencia» en lo que compete al Gobierno español. «Esa saída sur de Vigo, eses case 60 quilómetros que quedan entre Vigo e a fronteira de Valença do Minho, hai que empezar a facela xa. Falabamos aquí e falaremos durante toda a xornada: hai que xuntar todas as vontades políticas», señaló Rueda.

Lo hizo antes de añadir que no solo hay que aunar las voluntades que «xa están claras, senón todas elas», con la convicción de que el avance en esta infraestructura dará pie a «un antes e a un despois» en materia de comunicaciones y en las relaciones interpersonales. «É unha oportunidade que non podemos perder e, polo tanto, será a miña principal preocupación, ao menos ata que quede clara tamén a vontade do Gobierno central», afirmó.

Con la vista puesta en la Cumbre Hispano-Lusa que el 23 de octubre se celebra en la ciudad portuguesa de Faro, en el Algarve, Rueda lamentó que el estatuto del trabajador transfronterizo no estuviese en las «prioridades» del Ejecutivo de Sánchez planteadas en la reunión preparatoria de esta cita.

El presidente de la Xunta subrayó que son miles los trabajadores que diariamente cruzan de un lado a otro de la frontera y que es preciso avanzar en resolver determinadas «dificultades» que ha atribuido a las «diferentes lexislacións» de España y Portugal. Situaciónes que, «ás veces, fan perder moito tempo e supoñen moitas preocupacións engadidas ás que xa supoñen ter que desprazarse para traballar».

«Imos seguir insistindo no que levamos moitos anos pedindo e que só é cuestión de vontade política levalo á práctica», dijo Rueda, que advirtió que la próxima cumbre «quedaría incompleta» si no hay avances en dicho estatuto porque «as relacións transfronteirizas hai que plasmalas en cousas prácticas que afecten a vida da xente».

Convencido de que es una cuestión de voluntad política, afirmó que «se fose pola Xunta» el estatuto del trabajador transfronterizo habría dado pasos hacia delante, pero señaló que se trata de una competencia estatal. Él, como presidente de la Comunidade de Traballo, anticipó que insistirá en que es «un obxectivo fundamental».