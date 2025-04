Miles de personas reclaman en Santiago una sanidad pública «sen recortes nin privatizacións»

Xoán A. Soler

Miles de personas llegadas desde toda Galicia participaron en Santiago en la manifestación convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública. La cita era al mediodía y cuando la cabecera de la concentración salió de la Alameda compostelana parecía que no había tantas personas como se esperaba. Y es que hubo muchos autobuses que habían partido desde al menos 33 concellos de todos los rincones de la comunidad que tardaron en llegar más de lo previsto y sembraron dudas en el inicio de la marcha, pero finalmente la convocatoria estuvo a la altura de las expectativas de los organizadores.

El portavoz de la plataforma, Manuel García, definió la convocatoria como una muestra «do malestar e o rexeitamento da poboación galega coa situación da sanidade pública, porque temos unha atención primaria desmantelada, inaccesible e con tempos de espera superiores a unha media de sete días».

García culpa a la falta de personal y a la «mala xestión» de lo que considera como «unha atención hospitalaria que non funciona como debe», lo que, denuncia, genera «unhas listas de espera cada vez máis elevadas, un 20 % superiores ás que tiñamos antes da pandemia».

Los portavoces de los dos partidos de la oposición, Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), secundaron la protesta y estuvieron en la cabecera de la manifestación. La líder nacionalista señaló que ellos son «os do si á sanidade pública fronte ao PP do non á saúde», jugando con ese «os do non» con el que los populares siempre califican al Bloque. «Vemos a un PP que di non á saúde dos galegos, que di non a mellorar á atención primaria contratando todo o persoal necesario, que di non á reforma que permita ter equipos interdisciplinares, un PP que di non á atender os problemas de saúde mental», insistió.

Pontón se pregunta cómo es posible que se diga que la sanidad está mejor que nunca cuando hay «listas de até 15 días para ir ver ao noso médico de cabeceira» o cuando hay, asegura, «11.000 nenos e nenas sen pediatra». En su opinión, los problemas de la sanidad pública no son una causalidad ni fruto de la incompetencia de la Xunta, sino de la «ideoloxía dun PP que quere deteriorar o público para beneficiar á sanidade privada». Para la portavoz del BNG, la manifestación de Santiago es una muestra de que «en Galiza hai un enorme malestar social contra os recortes e as privatizacións do PP, que nunca foron tan altas como neste momento».

El secretario xeral del PSdeG-PSOE, por su parte, recordó que hace solo dos meses ya hubo otra manifestación en defensa de la sanidad pública en Vigo y que, con la de Santiago, demuestran que «estamos defendendo a sanidade pública porque observamos que coa xestión do PP de Rueda cada recorte que se fai na pública vai directamente ao peto da privada». Para Gómez Besteiro, esos recortes se están sufriendo en toda Galicia «e esta é unha chamada de atención al goberno do PP para que aposte pola sanidade pública» y que «ponga fin a esa política de recortes» que genera «moitos lugares onde non hai pediatras ou que para chegar á saúde mental teñen que sufrir listas de espera de máis de seis meses».

Al igual que la líder del BNG, el del PSdeG-PSOE considera que los recortes en el Sergas «non son un accidente, senón unha decisión política da dereita para condenar á sanidade pública» y aseguró que ante esta situación ellos ofrecen «unha esperanza nunha forma distinta de facer política».

La concentración que recorrió las calles de Santiago hasta llegar, como es costumbre, a la plaza del Obradoiro, se desarrolló en un paisaje dominado por las banderas del BNG y de otras formaciones políticas como el PSdeG, Esquerda Unida y Podemos, entre otras, y de los sindicatos CIG, UGT y CC.OO., pero también hubo mucho ciudadano de a pie que quiso llevar a la manifestación los problemas concretos que está padeciendo en su municipio por el mal funcionamiento de la sanidad pública.

Entre esos al menos 33 concellos y comarcas de los que salieron autobuses hacia Santiago estaban Moaña, O Salnés, A Mariña, Barbanza, Ferrolterra, A Coruña, Salvaterra, A Cañiza, Cangas, Val Miñor, A Guarda o Tui que se adhirieron a las reivindicaciones conjuntas como «máis recursos e menos discursos», «traballo precario, atención precaria», «coa nosa saúde non se xoga» y «o público é servizo o privado beneficio». También otros que tienen dificultades más concretas y que quisieron reivindicar. Por ejemplo, Marín, donde denuncian que sufren desatención con las urgencias, pero también Aldán y O Hío, que quieren contar ya con centro de salud propio y médico. O Silleda, donde se quejan de que cada vez que un médico coge vacaciones o está de baja se quedan sin servicio de pediatría.

La Xunta rechaza los argumentos de la protesta por la sanidad pública y defiende que redujo las listas de espera

El PP lamenta el «carrusel de manifestacións» convocadas por el BNG en «obediencia ao que marcaron os seus auténticos líderes»

La Xunta expresó ayer, a través de un comunicado, su respeto por el derecho de la población a manifestarse, pero rechazó los argumentos esgrimidos por los promotores de la protesta convocada este domingo en Santiago por la situación de la sanidad pública. La Consellería de Sanidade asegura que Galicia dispone del mayor presupuesto sanitario de su historia, con 5.450 millones de euros, para «optimizar e prestar a mellor asistencia ás persoas usuarias da sanidade pública». El departamento encabezado por el conselleiro Antonio Gómez Caamaño sostiene que «os argumentos esgrimidos carecen de base real, como acreditan os datos».

Niega así que existan recortes en la sanidad pública, recordando que el presupuesto del Sergas ha aumentado un 45 % con respecto al 2009. También destaca el refuerzo de personal, señalando que actualmente hay más de 45.000 profesionales contratados, frente a los 36.256 del 2008.

El PPdeG incluye la manifestación por la sanidad entre las «algaradas» que «monta» el BNG por orden de la UPG M. Varela

Otro punto que rechaza el comunicado es que esté aumentando la concertación con la sanidad privada. Según explica, el gasto en acuerdos con medios ajenos para la prestación sanitaria especializada se mantiene estable en un 4,6 %, mientras que «durante o goberno bipartito esta cifra aumentou un 48 % ata superar o 6 % do gasto real total».

En cuanto a las listas de espera, sostiene que Galicia redujo en el 2024 los tiempos de acceso respecto al año anterior, tanto en cirugía como en consultas y pruebas diagnósticas. «Para cirurxías, o tempo medio de espera en Galicia sitúase en 67 días, máis de dous meses por debaixo da media española —128 días—; e para consulta co especialista o tempo de acceso en Galicia está en 60 días», cifra.

«Carrusel» de protestas

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ofreció este mediodía declaraciones a los medios frente al hospital vigués Álvaro Cunqueiro, desde donde lamentó el «carrusel de manifestacións convocadas polo BNG e as súas organizacións satélites, en obediencia ao que marcaron os seus auténticos líderes», en referencia a la UPG, partido matriz del Bloque. El diputado reivindicó que el sistema sanitario gallego es «un dos mellores de Europa».