Siguen los retrasos de los Avril: el AVE entre Madrid y A Coruña tardó 96 minutos en salir y arrastra una demora de dos horas

Viajeros del AVE en la estación de A Coruña EDUARDO PEREZ

Los retrasos siguen afectando a los nuevos trenes AVE de la serie 106 (Avril). Si durante la primera semana de funcionamiento solo hubo dos de 26 frecuencias puntuales, este miércoles el AVE que debía partir de la estación madrileña de Chamartín a las 14.41 horas no lo hizo hasta las 16.17 horas, de forma que acumulaba un retraso de 96 minutos cuando llegó a la terminal de Zamora. La avería se produjo en el arranque del tren, que no estuvo dispuesto para el control de acceso de los viajeros hasta las tres y media de la tarde. Renfe avisó a los viajeros vía telemática, asegurando que el AVE 4345 «se encuentra sin efectuar la salida. Estamos trabajando para solucionar la incidencia».

El retraso se fue agravando a lo largo del viaje hasta las dos horas, por lo que Renfe tuvo que movilizar un AVE de reserva en Ourense, que se desplazó a A Coruña para cubrir la salida del tren que parte hacia Madrid a las 19.50 horas y evitar así un retraso en cadena. El aumento de la demora se debió principalmente a que hubo que esperar al AVE Ourense-Alicante en Zamora, por culpa del tramo de vía única de unos diez kilómetros que hay hasta La Hinistesta. Los 122 kilómetros en vía única de la línea Madrid-Galicia suponen un problema añadido para la operación comercial de Renfe.

Desde hace unos días, técnicos de Talgo viajan en estos trenes para tratar de solucionar los problemas técnicos que están sufriendo en sus primeras circulaciones comerciales, especialmente en la línea Madrid-Galicia.

Por otra parte, el AVE que partió de Vigo a primera hora de la mañana solo llegó con cuatro minutos de retraso a Madrid. De momento, el récord de impuntualidad lo tiene el AVE que inauguró el servicio entre Madrid y Vigo, que llegó 133 minutos tarde y tuvo que ser remolcado por un Alvia. Aunque hubo otras dos frecuencias que superaron los 50 minutos.

A pesar de los problemas que está teniendo la serie 106 en su estreno, Renfe hizo un balance positivo de la primera semana de funcionamiento de las nuevas unidades ferroviarias, en la que se ha alcanzado un nivel de ocupación muy reseñable, con una media del 97 %, a pesar de la alta capacidad de estos convoyes, con 507 plazas frente a las 265 de los Alvia S-730. Así, entre los días 21 y 28 de mayo transportaron a 17.000 viajeros, muchos de ellos atraídos por la oferta promocional con billetes a 18 euros.

Óscar Puente: «Las incidencias ferroviarias son habituales incluso en Alemania» pablo gonzález

En su comunicado, la operadora pública no menciona los retrasos en la primera semana de funcionamiento del nuevo material rodante, aunque en muchos casos tuvo que indemnizar a los viajeros con la totalidad del precio del billete (cuando la demora excede los 30 minutos) o con la mitad (con un retraso de 15 minutos). Tan solo asegura que los trenes Avril proporcionan mayor confort y mejores prestaciones a bordo para los clientes, y llevan el servicio AVE a estaciones que no lo disfrutaban antes, como Santiago, Vigo, A Coruña, Pontevedra o Vilagarcía.

Por otra parte, la Plataforma pola Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo denunció en un comunicado el desplazamiento de trenes que prestan servicio en esta línea de ancho métrico a otras comunidades, como Asturias o Cantabria. «Das oito unidades que están asignadas por Renfe a Galicia, coas que se manteñen os servizos con normalidade (tendo en conta as revisións e o mantemento), deixannos con tan só con catro unidades; por este motivo se veñen producindo diversas supresións en todo o Ferrol-Ribadeo, co problema que supón o transporte alternativo», aseguran.