El temporal provoca un espectacular desprendimiento en los acantilados de Campelo, en Valdoviño

El temporal ha provocado esta tarde de lunes un espectacular desprendimiento en los acantilados de Campelo, en la costa de Valdoviño. El suceso se produjo en una área muy frecuentada en los meses de verano -y no solo en ellos-, pero en la que hoy, afortunadamente, no había nadie debido al mal tiempo. «Tratáse dun fenómeno natural inevitable, froito sobre todo da forza do mar -señala el alcalde de Valdoviño, Alberto González, arqueólogo de profesión y buen conocedor del sustrato geológico de la zona-. Pero, precisamente porque é inevitable -añade el regidor-, resulta importantísimo acentuar as precaucións, para evitar que se produzan accidentes».

Desde el Concello de Valdoviño, Alberto González recuerda que «nos días de temporal hai que ter moito coidado, e convén achegarse o menos posible á liña de costa, especialmente naquelas lugares nos que actúa con maior forza o mar». «Temos que lembrar -continúa el alcalde de Valdoviño- que hai apenas un par de anos xa tivemos outro desprendemento deste tipo, aínda que non tan espectacular, á altura da Frouxeira».

La costa que se extiende desde el norte del litoral ferrolano hasta Estaca de Bares es una de las áreas costeras más bellas de todo el occidente atlántico, que ha inspirado a escritores y a toda clase de artistas. Pero es, también, una zona -a un par de kilómetros de San Andrés de Teixido se encuentran los acantilados más altos de toda la Europa continental- cuya particular morfología la ha ido labrando, desde el fondo de las edades, la furia del Océano. Y que a determinadas alturas del año ve multiplicada su peligrosidad.

Este martes, en cuanto amanezca, el Concello de Valdoviño procederá a señalizar todos los accesos a la zona, pidiendo que, en la medida de lo posible, se evite todo acercamiento a esa zona del litoral.

MARIÑA PATRIMONIO

Rocas formadas hace 310 millones de años

El geólogo Francisco Canosa, director del Xeoparque Cabo Ortegal -de cuyo territorio forma parte la zona en la que se produjo el desprendimiento- advierte que el desprendimiento se produjo «nun área bastante inestable» formada, esencialmente, por gneises, rocas formadas aproximadamente hace 310 millones de años que conforman un área «moi degradada».

Canosa apunta, además, que, por sus propias características, es una zona del litoral en la que el suelo tiende a acumular, en su interior, «bastante auga», y que en consecuencia, «por gravidade», puede dar lugar a sucesos como el ocurrido esta tarde. Sobre todo, en épocas en las que abundan los temporales.

Noticia en proceso de ampliación