El primer tren Avril que sale de Galicia arrastra un retraso de más de 80 minutos por una avería en Ourense y será remolcado por un Alvia

Marcos Míguez

El primer AVE de la serie 106 de Renfe (los trenes Avril) que parte de una estación gallega salió con puntualidad de la terminal viguesa de Urzaiz, a las 9.28 horas, pero nadie podía aventurar que el primer viaje se iba a complicar antes de la estación de Ourense, cuando el convoy se quedó parado sin alimentación eléctrica, probablemente por un problema en la red de electrificación, que es competencia del ADIF. Poco después fuentes del administrador ferroviario explicaron que comprobaron la tensión de la red y no había problema, por lo que consideran que la avería podría estar en el pantógrafo del Avril, el elemento que conecta con la línea aérea de contacto de la catenaria.

Casi una hora antes de la salida había ya gente esperando en el vestíbulo del centro Vialia, como Tamara y Arguiñe. Tamara se lanzó en su momento a por la oferta de 18 euros y asegura que, con estos precios, no hay duda: «Prefiero el tren al avión. Te deja en el centro de la ciudad y en los aeropuertos se pierden mucho tiempo en los controles», asegura. Eso sí, es consciente de que los tiempos de viaje, en el entorno de cuatro horas en este tren que parte de Vigo, todavía no son los definitivos y que irán mejorando con la consolidación del servicio para quedarse en algo más de tres horas y media. «Ya vi que es algo más lento que el Alvia más rápido», dice, aunque no le quita la ilusión por estrenar un tren largamente esperado. En cualquier caso, ambas tienen claro que será el precio lo que determine finalmente si viajarán en tren o en avión. Unas tarifas que cambian día a día dependiendo de la disponibilidad de plazas. Pero son jóvenes y están acostumbradas a buscar ofertas en la web.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Primer Avril que sale de Vigo Marcos Míguez

Poco antes de la salida, el maquinista realiza los últimos preparativos para iniciar su primer viaje comercial después de los recorridos de formación que tuve que realizar en los últimos meses. Se llama Paco, y es evidente que está ilusionado con este primer trayecto, así que acepta que le fotografíen en la puerta de la cabeza motriz. Cada tren es un mundo y el Avril, aún más. En el exterior de la cabina está rotulada la velocidad máxima a la que puede circular, 330 km/h a los que no podrá llegar en todo el recorrido entre Vigo y Madrid, pues la velocidad máxima en la red española está fijada por el momento en 300. En el eje atlántico ni si quiera puede llegar a ese registro. Entre Vilagarcía y Pontevedra circula a algo más de 200 por hora, pero no podrá superarlos hasta llegar al tramo Santiago-Ourense. En la pantalla táctil de cada asiento o grupo de mesas se puede consultar la velocidad, el lugar del mapa en el que se encuentra el tren, del que también hay un plano. En la pantalla hay todo tipo de entretenimientos de la plataforma Play Renfe.

El primer AVE que sale de Vigo va con una ocupación relevante, pero se llena casi del todo después de parar en Pontevedra, Vilagarcía y, sobre todo, Santiago. El olor a nuevo llena cada esquina del tren, tanto en la zona confort, con filas de cuatro asientos y butacas de mayor calidad, como en la zona estándar, donde se aprovecha la mayor anchura del tren para poner una butaca más, en filas de dos y tres.

Los nuevos AVE por dentro: pantallas táctiles en los asientos salvo en los de bajo coste pablo gonzález

Antes de subir y probar estas sensaciones, Benito e Isabel, un matrimonio de Vigo, solo esperan que el viaje sea «maravilloso». «Con el AVE se va a acabar el avión. Llevamos mucho tiempo peleando por este tren», dice con un convencimiento admirable, el que tiene alguien que prefiere el ferrocarril al avión.

El interventor del tren anda preocupado. Una mujer se llevó las llaves de su casa e intentarán por todos los medios devolvérselas a su marido. Su papel en el tren no es solo revisar la ocupación de plazas -ahora totalmente digitalizado-, sino solucionar cualquier problema de cualquier pasajero. Los problemas de este viaje son los lógicos de un estreno. En un coche no funcionaban los enchufes y la megafonía interna tenía demasiados ecos, tal vez porque estaba muy alta. Pero lo más grave iba a llegar después, en Ourense, y no precisamente por un fallo en el tren, sino en la infraestructura.

Marcos Miguez Marcos Miguez Marcos Miguez Marcos Miguez Marcos Miguez Marcos Miguez Marcos Miguez Marcos Miguez Marcos Miguez Marcos Miguez Marcos Miguez Marcos Miguez Marcos Miguez Marcos Miguez Marcos Miguez Marcos Miguez Marcos Miguez Marcos Miguez Marcos Miguez El primer viaje de los AVE Avril desde Vigo, en imágenes Marcos Míguez

La parada en Santiago se prolonga más que las de Pontevedra y Vilagarcía, algo más de los cinco minutos estipulados. Hay mucha gente esperando en el andén, muchos de ellos peregrinos que retornan después de hacer el Camino. El acceso de gente con equipajes pesados explica el amplio margen de parada y todos estos aspectos sumados dan cuenta del tiempo de viaje del tren. Llegó a las 10.26, con tres minutos de adelanto y salió con seis de retraso por la tardanza de los viajeros en pasar por el control de equipajes. Pero hay margen de sobra para recuperarlos a lo largo del trayecto que queda.

Guía para conocer mejor los trenes Avril pablo gonzález

Uno de estos mochileros cuenta que viene de hacer el Camino de Invierno. «Muy duro», dictamina sobre su experiencia. El tren parte de Santiago prácticamente lleno y apenas quedarán plazas cuando salga de Ourense. Es entre Santiago y la estación ourensana cuando el tren alcanza los 300 kilómetros por hora, la principal diferencia con los trenes Alvia que solo pueden llegar a los 250. El paisaje, con brumas que parecen invernales, se convierte en una película acelerada que se funde en negro intermitentemente al atravesar los numerosos túneles.

Antes de la llegada a Ourense, el tren se para muy cerca de la estación sin saber por qué. Son las 11.09 horas. No hay alimentación eléctrica. Poco después informan en megafonía de que se trata de un incidente técnico. El cabreo empieza a sentirse en parte de los cerca de 500 viajeros, sobre todo los que están pendientes de otros enlaces. A las 11.50 horas el tren aún no había reiniciado la marcha. Cuando se cumple una hora de la parada, anuncian que el tren va a ser remolcado hasta la estación de Ourense para después reiniciar la marcha. A las 12.20 horas se inicia el acoplamiento para el remolque. Poco después, el convoy empieza a moverse lentamente. Aunque minutos después se volvió a parar. A las 12.37 horas reanudó la marcha remolcado por un Alvia, paradójicamente el modelo de tren que va a sustituir en Galicia.

Las causas de la avería no están claras. Aunque fuentes del ADIF apuntaron al pantógrafo del tren, un Alvia que salió antes desde A Coruña estuvo dos horas parado en el mismo sitio, en la entrada de la estación Ourensana, aparentemente por un problema de señalización.

El hartazgo de la gente iba en aumento a medida que pasaba el tiempo. Para complicar aún más las cosas, los servicios no funcionaban al carecer de energía eléctrica. Los viajeros con enlaces eran los que estaban más nerviosos. Mabela Casal, por ejemplo, tiene que coger sobre las tres de la tarde un tren con destino Jaén. «Si viera que el tren se movía estaría más tranquila, porque llegaría a tiempo, pero aquí no se mueve nada», asegura.