Óscar Puente: «Las incidencias ferroviarias son habituales incluso en Alemania»

El ministro Óscar Puente, durante su comparecencia en el Senado FERNANDO VILLAR | EFE

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, compareció este lunes en la comisión de Transportes del Senado para dar cuenta de las prioridades de su departamento para esta legislatura. En la Cámara donde el PP ostenta la mayoría absoluta, el ministro destacó como principal reto avanzar en la descarbonización y en una movilidad limpia. Para ello es necesario, dijo, «volver a la excelencia» en los servicios ferroviarios, dando por hecho que en los últimos tiempos las incidencias y los retrasos son la realidad cotidiana para los usuarios de todo el país, aunque pidió a los grupos políticos sacar las infraestructuras del debate partidista, «pues trascienden los ciclos políticos», y lograr así un amplio apoyo parlamentario para la Ley de Movilidad Sostenible que se tramita en el Congreso.

En este sentido, destacó que la puesta en marcha de los nuevos trenes de la serie 106 (Avril) ya ha servido para aumentar la oferta de plazas en corredores de alta velocidad que estaban al borde de la saturación, como el que une Galicia con Madrid, en un contexto de crecimiento sostenido del tráfico ferroviario, con un aumento del 14,8 % en larga distancia y con una velocidad media en la red de 200 kilómetros por hora, «que es la más alta de Europa». Puente sacó pecho de lo que significan los trenes Avril en el ámbito del desarrollo tecnológico, «pues pueden circular a 300 por hora por ancho ibérico e internacional. Este hecho esá causando furor en todo el mundo». Esta tecnología, explicó, supone que España no tiene «las urgencias que teníamos en otras décadas» con respecto a la migración paulatina del ancho ibérico al internacional. Es decir, los nuevos trenes de Talgo pueden retrasar que toda la red de alta velocidad en Galicia tenga ancho estándar a medio plazo, como sucede con la mayoría de los corredores ferroviarios de alta velocidad.

La línea gallega es más vulnerable a averías como la del Avril al tener 122 kilómetros en vía única pablo gonzález

No obstante, los retrasos registrados por los Avril en su primera semana de funcionamiento surgieron durante las intervenciones de algunos parlamentarios, especialmente por parte de la senadora del BNG, Carme da Silva, que definió la puesta en servicio del nuevo material rodante como «accidentada». También puso sobre la mesa el estudio para la creación de polos de cercanías en Galicia, que forma parte del acuerdo de investidura que firmaron los nacionalistas gallegos con el PSOE, así como las incidencias en el eje atlántico y el plan de puntualidad que está desarrollando Renfe. Una AP-9 «libre de peaje y gallega» también surgió en la breve intervención inicial de la senadora del Bloque, así como el retraso en las actuaciones en el corredor atlántico ferroviario, en un contexto en el que el Gobierno no ha podido aprobar todavía unos presupuestos, cuestión que recordaron varios senadores al considerar que puede suponer un obstáculo para avanzar en políticas de movilidad.

Olvido con el BNG

El ministro Óscar Puente no rehuyó las cuestiones concretas de la mayoría de los portavoces y agradeció el tono «sereno» de las intervenciones, pero se olvidó de contestar inicialmente a la senadora del BNG, salvo en un asunto relativo al corredor atlántico. Carme da Silva se lo recordó en su también breve turno de réplica, que compartía con Junts per Catalunya. «Optó usted por no contestar a las cuestiones que le planteé», dijo, mientras insistía en asuntos relativos a la AP-9, una concesión que definió como una «estafa» a los gallegos, y en la mala conservación de la red de autovías estatales en Galicia. Pero el ministro no recogió el guante.

«Hemos invertido una gran cantidad de dinero para llevar la alta velocidad a Galicia», dijo, «no se puede decir que no estamos trabajando muy en serio», se limitó a decir sobre las cuestiones ferroviarias que le planteó la senadora del Bloque. En este sentido, por error, situó la conexión Oporto-Vigo en la red básica, con un plazo de finalización en el 2030. Pero en realidad está en la red básica ampliada, que debe terminarse antes del 2040. En cualquier caso, dio a entender que proyectos como la salida sur de Vigo estarán en el horizonte del 2030. Pero de nuevo pasó por alto la mayoría de las cuestiones que le planteó la senadora nacionalista gallega.

El Gobierno destinará 4.561 millones a la red gallega del corredor atlántico hasta el 2030 pablo gonzález

Aseguró que las licitaciones en el corredor atlántico en los últimos años suman más de 6.000 millones, una cifra ligeramente más baja que el mediterráneo, pero se mostró dispuesto a cumplir con el plazo del 2030 para acabar con la red básica del corredor atlántico transeuropeo, aunque admite que el tramo de conexión en Francia está planificado para el 2042. «Ellos tienen que asumir una infraestructura que va a beneficiar más a España», dijo, por lo que han pedido apoyo financiero a la Comisión para que se puedan adelantar esos plazos.

Las incidencias ferroviarias

«Hay incidencias en ocasiones precisamente porque estamos mejorando la red», dijo en general sobre los retrasos ferroviarios que afectan a casi todo el país, pero sin referirse en concreto a los que acumulan los AVE de la serie 106. «Las incidencias en la red ferroviaria son habituales, incluso en Alemania. Que se averíe un tren es algo normal», dijo de forma genérica, recordando que España tiene mejores datos de puntualidad que Alemania y que estos sucesos se utilizan para hacer política.

«Prometieron la alta velocidad a Galicia en el 2018 y tuvimos que ponerla nosotros en marcha, y eso que a mí me recriminaron el retraso de un mes en la puesta en servicio de los trenes de la serie 106», le recriminó irónicamente al portavoz del PP, Juan José Sanz Vitorio.