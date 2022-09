Viajeros esperando el tren en la estación de Santiago Xoán A. Soler

Renfe sigue buscando soluciones para la altísima demanda provocada por los abonos ferroviarios gratuitos en el eje atlántico, donde emplea ya todo su material rodante sin posibilidad alguna de aumentar las plazas, pues ha llegado a su tope de 66.740 a la semana. Tradicionalmente, el viernes es el día de más uso del ferrocarril en Galicia, pero muchos usuarios ya sabían desde principio de semana que no iban a tener plaza, pues casi todos los trenes estaban completos, en algunos casos virtualmente, pues hay asientos reservados preventivamente que nadie ocupa al final, bien por las reservas masivas o bien por errores informáticos que se están analizando.

«Hoxe é mércores. Xa non quedan prazas de tren para ir de Santiago a Pontevedra/Vigo o venres entre as 11.30 e as 22.30», escribía en Twitter Miguel Mauricio, un usuario recurrente de estos trenes, el perfil al que en teoría iba destinada la medida de la gratuidad. Y a continuación añadía: «E non se podería ir de pé? Billetes sen reserva de asento?». Los problemas con la aplicación y las dificultades en hora punta suscitan reflexiones como esta, por el engorro que supone tener que reservar plaza para trayectos muy cortos de menos de media hora, como A Coruña-Santiago o Vilagarcía-Santiago. Y el tiempo que se pierde en esos trámites. «Es algo que plantea la gente, pero nuestra posición es que la seguridad está por encima de todo», explica Iria Méndez, de la Plataforma de Usuarios de Media Distancia, que recuerda que los trenes S-121 alcanzan los 200 por hora en algunos tramos. Aunque se trata de algo habitual en los trenes de cercanías españoles y en otro tipo de servicios en países centroeuropeos, Renfe no se plantea esta opción. «No se admiten a día de hoy viajeros de pie y ahora mismo no se está contemplando esa posibilidad», aseguraron fuentes de la operadora. Efectivamente, los trenes de media distancia no estarían preparados para que la gente vaya de pie. Carecen de asideros para que los viajeros se agarren «y cualquier frenazo a las velocidades a las que se circula en el eje atlántico puede ocasionar problemas», explica el experto Xosé Carlos Fernández.

Lo que sí se plantea Renfe es restringir las opciones para reservar plaza, al detectar que entre un 10 y un 15 % no se ocupan finalmente. Solo se permitirán cuatro formalizaciones al día y no se podrán reservar varias idas hasta que no se haya completado la vuelta entre el mismo origen y destino. «Esperamos que esta medida evite el mal uso de las reservas, pues es un perjuicio para otros ciudadanos, a los que se limita su movilidad», aseguran. Renfe prepara una campaña para el uso responsable de los abonos gratuitos.