Sin tornos

Aunque esa gratuidad lleva algún peaje. «La app se cae todo el rato», coinciden en el andén Gonzalo, Beatriz y Julia, los tres adolescentes que hacen el bachillerato internacional en el IES Rosalía de Castro, mientras esperan por el tren que les lleva a A Coruña a las 14.44. No quedan asientos libres en este, pero en la plataforma 3 ya hay gente que aguarda ya por el de las 14.55. Lo de que la aplicación se caiga continuamente no es solo un problema a la hora de formalizar el trayecto en el abono, sino también para subirse al tren. «Ahora mismo se supone que no tenemos billete porque no se puede entrar en la aplicación. Da error», protesta una de ellas, y ahí lamentan no haber hecho captura de pantalla en su teléfono para guardar el código QR. «Es que no me queda memoria en el móvil», corrige Beatriz. Gonzalo apunta otro problema en la aplicación: si pierdes un tren, no es posible formalizar el billete del siguiente. «La aplicación cree que ya vas en ese tren, la única forma es comprando uno en taquilla», dice.

Universitarios, en la estación de tren de A Coruña: «Compro los billetes con una semana de antelación para evitar quedarme sin ellos» N. Guillermo

En este caso poco importa haber pasado sin billete. El acceso a este tren se hizo sin torno y terminar el trayecto en la estación de San Cristóbal sin problemas dependerá de la bonhomía del revisor, en caso de que pase. Hacia Vigo viajan Daniela, una alumna de Derecho, y Carlos, matriculado en Matemáticas. Por la mañana, la joven seleccionó un asiento del tren para formalizar su billete, pero la aplicación se bloqueó ahí y no tiene un código QR. «A él -apunta con el dedo a Carlos- le aparece que está ese asiento ocupado, así que entiendo que es el mío», razona mientras se bajan los pasajeros procedentes de A Coruña en el andén 1. Solo hay un control de acceso en la estación de Santiago. La mayoría de los veces para los pasajeros que viajan a Ourense, por lo que quienes se desplazan por el eje atlántico lo hacen sin filtros.