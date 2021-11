De la AP-9 a la dependencia: los deberes del Gobierno central con Galicia

DEPENDENCIA

Impago del 25 % de los fondos gastados

La ley estatal de la dependencia establece que Gobierno y comunidades se hacen cargo al 50 % de la financiación de los programas de dependencia. La Xunta reitera que se está haciendo cargo del 75 %, por lo que el Ejecutivo debería poner 400 millones más cada año. En el mismo campo, Galicia demanda el traspaso de la gestión de la prestación del ingreso mínimo vital.

Terreno ardido en Cervantes (Lugo) en un gran incendio en otoño del 2017 que afectó a la reserva de Os Ancares Carlos Castro

INCENDIOS FORESTALES

Pendientes partidas para regeneración

La promesa de restañar los efectos de los grandes incendios forestales del 2016 y 2017 sigue sin cumplirse. En los tres últimos años se agendó la firma de un convenio para ello, pero aún no se ha concretado. La regeneración de la ría do Burgo absorbe más de 34 millones en los dos últimos presupuestos, pero no hay compensaciones para los mariscadores que han tenido que parar.