El conselleiro de Educación apura al ministerio para que los nuevos currículos estén antes de finales de año

Román Rodríguez se reunió esta mañana con los 130 profesores y expertos que desarrollan el currículo gallego en paralelo al trabajo que está haciendo el ministerio XOAN REY

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, alertó esta mañana del riesgo que hay de que el Ministerio de Educación y FP se atrase en la publicación oficial de los nuevos currículos que exige la Lomloe si quiere que se apliquen el próximo curso, tal y como está previsto. Y Rodríguez puso fecha: antes de fin de año.

El conselleiro explica que si llega el 2022 y todavía no están publicados en el BOE los documentos, y por tanto no se pueden añadir los complementos autonómicos, habrá un doble riesgo: «Por unha banda haberá un problema técnico, no tocante aos aspectos de complementar o currículo coa parte que lle corresponde á Xunta [en la Lomloe el 50% del currículo lo fija el ministerio y las comunidades históricas el otro 50%], aínda que xa estamos traballando co que coñecemos, que son borradores; e por outra, a parte administrativa, porque Galicia terá que facer un decreto para fixar os contidos dos diferentes curriculos, e se o Estado se retrasa, temos o serio risco que comencemos a tramitacion moi tarde». La tramitación media de un decreto, aclaraba Rodríguez, «está en 5 ou 6 meses» por lo que todo el proceso puede acabar coincidiendo con el fin de curso. «Suporá moita preocupación e incerteza», aventura el conselleiro, para los profesores que tienen que preparar las materias y los centros, que tienen que organizar todo el entramado.

Y es que los nuevos currículos incluyen desde asignaturas nuevas (como Programación, por ejemplo, o Valores) hasta una nueva modalidad de bachillerato, la llamada general.