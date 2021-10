Cómplices de un cliché

De ahí que produzca orgullo y satisfacción la declaración unánime del Parlamento. Atestigua que en cualquier lugar de Galicia concurren todas las condiciones «para un pleno e integral desenvolvemento das persoas». Que lo hayan suscrito socialistas y nacionalistas es todo un reconocimiento de que la Galicia de sus argumentarios no existe. La de verdad es otra donde el niño que viene de Marbella podrá ser feliz, como toda esa mayoría de gallegos que en la ultima encuesta de Sondaxe se muestran encantados de vivir aquí, lejos de las penurias del neno labrego de Neira Vilas, y a mucha distancia del país de negras sombras que comparten la jueza lejana y la oposición distante.

Rajoy, como el Cid

Hay una prueba de que el Rajoy que disfruta de la vida lejos del mundanal ruido tiene algo que ver con el Cid que gana batallas póstumas. A diferencia de otros ex, Mariano se ausenta de cualquier polémica y no parece albergar ningún rencor. Sigue la escondida senda de Fray Luis de León. Pero es precisamente un legado suyo el que cuartea la coalición gobernante. Entre los innumerables desencuentros, ninguno ha sido tan estruendoso como el de la reforma laboral cuyos orígenes se remontan al marianismo. La parte sensata del Gobierno la defiende, utilizando, eso sí, malabarismos semánticos para hacer creer que siguen renegando de las leyes regresivas de la derecha. Así que tenemos a Europa y Nadia Calviño reivindicando el legado de Rajoy, y a Pedro Sánchez teniendo que organizar otra mesa de diálogo con Yolanda Díaz, además de la que tiene con Aragonés. Admitamos que la oposición más efectiva no es la de Casado sino la del gallego paciente que dejó, sin proponérselo, una gran manzana de la discordia.