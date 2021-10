Caballero pide otra oportunidad al frente del PSdeG, y Formoso llama a recuperar la ilusión de la militancia

Costó negociar la fecha y el formato, pero, al final, hubo debate. Los dos candidatos que compiten en las primarias del PSdeG-PSOE por la secretaría xeral del partido, Gonzalo Caballero y Valentín González Formoso, celebraron la noche de este miércoles un cara a cara caracterizado por la cortesía y el guante de seda en las formas, pero en el que abundaron los dardos cruzados, especialmente a la hora de repartir las responsabilidades por la falta de unidad interna o por los resultados electorales que condujeron a los socialistas a estancarse como la tercera fuerza política en Galicia.

El secretario xeral en funciones fue el encargado de abrir el debate declarando el «orgullo socialista que nunca perdín», dijo Gonzalo Caballero a modo de puyazo hacia su adversario, que en los días previos apeló a recuperar precisamente ese orgullo perdido por tantos militantes. También reivindicó un mandato de cuatro años más al frente del partido para que el proyecto que plantó en el 2017 y que germinó pueda finalmente dar sus frutos: «Hai un traballo feito que temos que continuar».

A modo de credenciales, el alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña se presentó como el integrante de una familia de humilde, formada por siete hermanos. Pero también intentó poner en valor las sucesivas mayorías obtenidas en su municipio, así como que, con él como secretario xeral de la provincia coruñesa, el PSdeG logró por primera vez superar al PP en número de alcaldías. «Quero que o PSdeG sexa o vehículo da ilusión —proclamó Valentín González Formoso— porque Galicia non é do Partido Popular, senón de quen a escoite».