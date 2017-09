Presenta una reclamación a Renfe porque nadie le cobró y viajó gratis a Ribadeo

0

La Voz de Galicia

Ribadeo / La Voz 15/09/2017 05:00 h

La historia se repite. Viajar en tren desde Ferrol hasta Ribadeo sale gratis para muchos pasajeros que se suben en los apeaderos y estaciones sin haber sacado antes el billete. Es así porque el tren viaja sin interventor, sin personal que cobre. Pero más extraño es que uno de esos pasajeros presente una reclamación a Renfe -donde está integrada la antigua Feve- porque no le hayan cobrado. Ocurrió este jueves, en el municipio de Ribadeo. José María Lorza Rodríguez, vecino de Vitoria (Álava), pero con segunda residencia en Foz, denunció la situación vivida este jueves en el ferrocarril. Después acudió a la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Ribadeo, donde también dejó constancia de su queja.

Él es un usuario habitual del tren, lo defiende como transporte público y se queja del abandono que sufre, singularmente en el trayecto que va entre Ferrol y Ribadeo.

Treinta pasajeros

José María subió este jueves al tren en el apeadero de Marzán, en Foz, y llegó a Ribadeo sin que nadie le cobrase. No había interventor. Al bajarse en la estación ribadense y molesto por esta situación, no dudó en pedir una hoja de reclamaciones. Dice que con él viajaban unas 30 personas: «¿Cuantos no habrán pagado? Conmigo subieron tres viajeros más», se pregunta. Y añade: «A mí el billete me cuesta dos euros. Pero si no se cobra, si se traslada a los viajeros en taxi o bus, como me tiene pasado a mí en alguna ocasión, ¿cuánto tiempo vamos a seguir teniendo tren? Es un servicio fundamental para esta zona, pero gestionado así, ¿cuánto va a durar?», asegura.

«Esto lo he vivido otras veces, aunque yo pagaba porque sacaba el billete antes»

«Esto ya lo he visto más veces, porque soy un usuario habitual. He venido desde Ferrol y durante la mitad del camino no había interventor. Yo pagaba porque sacaba el billete en la estación, pero la gente que se subía en apeaderos viajaba gratis. Otra vez fui a Oviedo y llegamos tarde. Reclamé y me devolvieron el dinero. A mí me parece que el tren así no puede seguir, con máquinas viejas, sucio, sin personal... A mí me interesa que el servicio se mantenga y a los ciudadanos de Galicia también. Lo veo muy necesario», argumentó ayer José María Lorza. La falta de interventores ha sido una denuncia recurrente de la Plataforma pola Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo. La función de estos no es solo cobrar, sino también garantizar la seguridad. Además, quien no paga no figura en las estadísticas de usuarios reales del tren.