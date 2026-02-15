Los primeros vecinos de Grazalema evacuados a Ronda podrían regresar a sus casas este domingo

Unas 530 vecinos de Grazalema han sido realojados en el polideportivo El Fuerte de Ronda y esperan regresar pronto a sus casas Álex Zea | EUROPAPRESS

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo en Ronda (Málaga) que esta misma tarde los expertos del CSIC van a determinar qué zonas de Grazalema (Cádiz) son seguras y que por tanto algunos vecinos que fueron desalojados y que llevan diez días en Ronda, podrían regresar a sus hogares, una vez que los geólogos confirmen que las zonas donde se encuentran sus casas no corren riesgo de derrumbe por el deslizamiento del terreno.

Moreno ha dicho que las condiciones meteorológicas van a dar una tregua esta próxima semana, tras prácticamente mes y medio sin dejar de llover en Andalucía y ha anunciado también que se va a retomar la actividad presencial escolar de los niños que están desplazados.

El presidente andaluz ha hecho estas declaraciones en el pabellón municipal de Ronda, donde se encuentran cientos de vecinos de Grazalema que tuvieron que abandonar su pueblo, situado a unos 32 kilómetros, por las efectos del tren de borrascas que sacudió esa zona de Cádiz desde comienzos de febrero.

Moreno ha anunciado que la vuelta de los vecinos desalojados de Grazalema se irá realizando por fases a medida que los técnicos del CSIC vayan garantizando la seguridad «por zonas» en Grazalema. Si los informes son favorables, los primeros desalojados podrían volver a sus domicilios este domingo por la tarde, cuando se coordine el dispositivo de regreso. «Aunque no todos van a poder volver hoy», ha precisado el presidente de Andalucía.

Grazalema fue desalojada el pasado 5 de febrero por riesgo de colapso del acuífero que hay bajo el municipio. El pueblo, uno de los más lluviosos de España, recibió en apenas cuatro días el equivalente al agua que cae allí en un año. Los vecinos esperan el regreso desde su refugio en Ronda. En el polideportivo El Fuerte aguardan 530 personas, de los cerca de 1.600 vecinos que conforman la población y que fueron evacuados. El resto se encuentran en viviendas de familiares en otras localidades.

Moreno, al que acompañaba el alcalde de Grazalema, el socialista Carlos Javier García Ramírez, ha destacado el trabajo conjunto «por encima de las ideologías» y la colaboración entre administraciones de distinto color político, recordando que la alcaldesa de Ronda es del PP.

Desde finales del 2025, se ha producido una cadena de hasta diez borrascas de alto impacto, que han desbordado ríos, destrozado carreteras, inundado viviendas y provocado daños milmillonarios en el campo.