El suelo kárstico de Grazalema vomita agua

Lluvia intensas este miércoles en la localidad gaditana de Grazalema Román Ríos | EFE

Las sobrecogedoras imágenes que llegan desde Grazalema (Cádiz), con el agua brotando directamente de las paredes de las casas y un pueblo entero evacuado, han puesto el foco mediático en un fenómeno natural extremo. Sin embargo, para un geólogo, lo que ha ocurrido no es una sorpresa, sino la crónica de una crecida anunciada, la manifestación visible de la extraordinaria dinámica que se esconde bajo el suelo de la sierra: la de un acuífero kárstico llevado al límite de su capacidad.

La Sierra de Grazalema, reconocida por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) como Lugar de Interés Geológico, es un gigantesco edificio de rocas carbonatadas, principalmente calizas y dolomías jurásicas, que ha sido modelado por el agua durante millones de años. Esta disolución de la roca caliza crea un paisaje subterráneo de conductos, cuevas y simas, un sistema de drenaje natural de enorme complejidad. Es lo que conocemos como un sistema kárstico. Este acuífero funciona como una inmensa esponja que se recarga con la lluvia, tradicionalmente abundante en la zona, con una media que puede superar los 2.000 litros por metro cuadrado al año.

Sin embargo, lo ocurrido a principios de febrero de 2026 ha desbordado cualquier registro histórico. La borrasca Leonardo, alimentada por un potente río atmosférico, descargó sobre Grazalema más de 600 litros por metro cuadrado en apenas 48 horas, y en algunas zonas se acumularon casi 2.000 litros desde el inicio del año. Para ponerlo en perspectiva, es más de lo que registran anualmente ciudades como San Sebastián o Santander. El acuífero, simplemente, no pudo más. Se colmató.

Cuando esto sucede, el sistema entra en una fase que los hidrogeólogos denominan con el término francés trop-plein, «demasiado lleno». El nivel del agua subterránea asciende de forma vertiginosa y busca desesperadamente vías de escape. Las surgencias habituales, los manantiales que alimentan los ríos, se ven superadas, y la presión del agua la obliga a brotar por cualquier fisura o conducto que encuentre, incluso en lugares inverosímiles dentro del propio núcleo urbano. Las paredes de las casas, a menudo construidas directamente sobre la roca caliza, se convierten en manantiales improvisados.

Pero el fenómeno no se detiene ahí. La enorme presión ejercida por el agua en el interior del macizo y el aumento de peso del terreno por la saturación hídrica pueden generar lo que se ha denominado «hidrosismos»: pequeños movimientos o vibraciones del terreno. No se trata de terremotos de origen tectónico, sino de reajustes de las rocas y colapsos internos por la acción del agua. Los «extraños crujidos» y «zumbidos sordos» que relataban los vecinos de Grazalema eran, probablemente, la voz de la montaña reacomodándose bajo sus pies, un sonido que heló la sangre y motivó la evacuación preventiva de 1.600 personas ante el justificado temor a deslizamientos de ladera.

Lo que hemos presenciado en Grazalema es un recordatorio contundente de la fuerza de la naturaleza y de nuestra vulnerabilidad. También es una lección magistral de geología en tiempo real. Nos enseña que el subsuelo no es un ente inerte, sino un sistema dinámico que responde a las condiciones externas con una lógica propia. Ignorar esta realidad al planificar nuestro territorio es una temeridad que, tarde o temprano, pasa factura.

La evacuación de Grazalema, aunque dramática, ha sido una decisión acertada y valiente, basada en el conocimiento científico y el principio de precaución. Ahora, la labor de los geólogos será fundamental para analizar la estabilidad del terreno y determinar cuándo es seguro regresar. Este evento extremo debe servirnos para reflexionar sobre la necesidad de integrar el conocimiento geológico en la ordenación del territorio, en la gestión de riesgos y en nuestra adaptación a un clima que se manifiesta cada vez con mayor virulencia. Porque la tierra siempre habla, y nuestro deber, como sociedad, es aprender a escucharla.

Pablo Núñez es miembro de la junta directiva de la Federación Europea de Geólogos.