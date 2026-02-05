La Junta de Andalucía ordena el desalojo de toda la población de Grazalema

Atlas

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ordena la evacuación «preventiva, escalonada y ordenada», desde primera hora de la tarde de este jueves, del municipio gaditano de Grazalema, ante los efectos del fuerte temporal que azota a la Andalucía. Aseguró que se trata de una medida «preventiva» ante la posibilidad de que hubiera algunos deslizamientos de tierra por la gran cantidad de agua acumulada y un acuífero «absolutamente colmado», que causaran «destrucción» de alguna calle o casa. Los vecinos de Grazalema, cerca de 2.000, se unen a los 4.000 los evacuados de sus viviendas en Andalucía, en varias localidades de Cádiz, Granada, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla; se suman otros 1.000 desalojados en la provincia de Badajoz. Además, según la DGT, hay un total de 112 incidencias de circulación en las carreteras de Andalucía y 12 en las de Extremadura por causas meteorológicas. Se han producido desprendimientos, socavones y bolsas de agua en el asfalto que impiden la circulación.

Apenas dos horas después el comité asesor del plan de emergencias anunciaba nuevos desalojos de las zonas inundables de todos los municipios de la cuenca del Guadalquivir, incluidos nueve espacios de Córdoba capital.

«Por medios no va a ser»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, admitió este jueves que se está encarando una situación «muy difícil» desde el punto de vista meteorológico, y pide al conjunto de la ciudadanía que siga los consejos de las autoridades, y de los responsables de emergencias. «Estamos poniendo todos los medios para responder y recuperarnos cuanto antes», afirmó. Marlaska asegura que para este jueves se espera una jornada todavía complicada, «no porque vaya a llover más, sino porque está lloviendo sobre mojado y esto implica una complejidad y una complicación mayor». El ministro señaló que se activarán «todos los refuerzos necesarios. Por medios no va a ser», apuntó.

Los barrancos de la sierra de Grazalema convertidos en cataratas se ha convertido en una de las imágenes más representativas del paso de la borrasca Leonardo. La Guardia Civil ha compartido un vídeo, grabado por su dron, del agua corriendo por las paredes del precipicio y de la evacuación de los cerca de 1.600 vecinos de esta localidad gaditana.

En Grazalema se han recogido entre enero y los primeros días de febrero alrededor de 2.000 litros por metro cuadrado, cuando lo habitual en ese periodo es poco más de 100 litros, lo que constituye un récord histórico, según José Antonio Maldonado, director de Meteorología de Meteored España. En este municipio está lloviendo en cifras nunca vistas. En las últimas horas han caído 453 litros, cantidad similar a la que se recoge en Madrid en un año. Y toda esa lluvia corre hacia los arroyos, ríos y presas sin tregua. El agua saliendo por los enchufes de los hogares de la localidad es una de las imágenes del temporal. Según Maldonado, durante las próximas 36 horas continuarán las lluvias, con la borrasca Leonardo dejando precipitaciones fuertes y persistentes en el Estrecho, zonas montañosas del centro y sur, Galicia y gran parte de la Península, además de rachas de viento muy intensas.

El agua brota por los lugares más insospechados Jon Nazca | REUTERS

Clases suspendidas

La Junta de Andalucía retomó parcialmente este jueves las clases en colegios, institutos y universidades de la comunidad. Como excepciones figuran la provincia de Almería en su totalidad, que suspendió la actividad lectiva, así como municipios en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. Puedes consultar el listado completo en este enlace. Por su parte, la Junta de Extremadura decidió cerrar todos los centros educativos este jueves en el norte de la provincia de Cáceres por la misma incidencia. Las comarcas afectadas son la Comarca de Coria, Sierra de Gata, hurdes, Valle del Ambroz, Tierras de Granadilla ? Trasierra, Valle del Jerte, Plasencia y Comarca, y la La Vera.

Vecinos achicando agua en la calles de Grazalema Jon Nazca | REUTERS

Previsiones de la Aemet

Las previsiones de la Aemet apuntan a que «la zona occidental de Andalucía evolucionará hacia una tendencia prácticamente de muchísima menor incidencia» de la borrasca, salvo excepciones «muy concretas», de forma que el mapa de avisos en esa parte de la comunidad se reducirá a nivel amarillo mayoritariamente, y fundamentalmente por fuertes rachas de viento. Sin embargo, «cambian las tornas», y en la provincia de Almería, donde este miércoles sí hubo clases presenciales, se esperan rachas de viento superiores a 90 kilómetros por hora.

Mientras, en varias comarcas del norte de Extremadura -donde se han suspendido las clases- se activó la alerta naranja por lluvias desde las 00.00 horas de este jueves hasta las 18.00 horas. Según las previsión de la Aemet, se esperan precipitaciones de 80 litros en 12 horas, aunque no descartan que puedan alcanzarse los 100-120 litros acumulados en 24 horas en algunos puntos de este área. Además, esta zona está también con alerta amarilla por vientos de hasta 80 kilómetros por hora.

Mujer desaparecida

Amplio despliegue de búsqueda en Sayalonga (Málaga) por la desaparición de una mujer de 44 años en el río Turvilla, que atraviesa este municipio de la Axarquía. La mujer se lanzó al agua para tratar de rescatar a uno de sus dos perros tras lo que ha sido arrastrada por la riada provocada por las intensas precipitaciones que se vienen registrando en la Axarquía este miércoles con la borrasca Leonardo. La mujer iba junto a su pareja, que es quien ha dado la voz de alarma tras verla caer al agua en la zona más próxima al puente del lavadero de Sayalonga, en el cauce del mencionado río Turvilla. Los operativos están trabajando en los márgenes del río, que también se llama de Sayalonga y de Algarrobo, según el tramo por el que discurre, desde última hora de esta tarde de este miércoles, cuando se ha recibido el aviso de la desaparición. El dispositivo desplegado, con medio centenar de efectivos, está peinando un tramo de unos siete kilómetros, entre el punto donde se le perdió la pista hasta la vecina localidad de Algarrobo, muy cerca ya de la desembocadura, tal y como ha podido captar el fotógrafo de SUR Salvador Salas. El operativo incluye medios terrestres desde anoche y aéreos de la Guardia Civil, con el helicóptero y la unidad de drones, desde primera hora de este jueves, además de los especialistas de rescate en montaña, del Seprona y de actividades subacuáticas, según ha informado este jueves a los periodistas el portavoz del Instituto Armado en la provincia, Jorge Martín, desde el puesto de mando avanzado instalado en el recinto de la piscina municipal de Sayalonga.

Las fuertes rachas de viento que registra Sevilla desde primeras horas de este jueves 5 de febrero por la borrasca Leonardo han provocado el desprendimiento de una de las jarras de azucenas de bronce que se encuentran en el cuerpo renacentista de la Giralda; en concreto, la que se hallaba en la zona sureste de la torre.

Así lo detalló la Policía Local en un mensaje publicado en Emergencias Sevilla en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, y ha confirmado el Cabildo Catedral, que explicó que ese desprendimiento se ha producido en torno a las 6.15 horas «debido a las excepcionales condiciones meteorológicas, afortunadamente sin causar daños personales». La Policía Local mantiene por ello acotada la zona de la Plaza Virgen de los Reyes donde se han caído estos elementos.