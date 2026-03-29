La regularización de migrantes se podrá solicitar en Correos, sindicatos y oenegés

Isaac Míguez, el dueño del restaurante Cuatro Elementos de Tui, y Doudou Diop, que trabaja allí y que solicitará la regularización extraordinaria del Gobierno Oscar Vázquez

Ni se conoce el borrador definitivo ni la fecha exacta en la que comenzarán a tramitarse las solicitudes, pero desde la semana que viene cientos de miles de migrantes podrán regularizar su situación en España.