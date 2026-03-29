La regularización de migrantes se podrá solicitar en Correos, sindicatos y oenegés

Sara Pérez Peral
sara pérez REDACCIÓN / LA VOZ

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Isaac Míguez, el dueño del restaurante Cuatro Elementos de Tui, y Doudou Diop, que trabaja allí y que solicitará la regularización extraordinaria del Gobierno
Isaac Míguez, el dueño del restaurante Cuatro Elementos de Tui, y Doudou Diop, que trabaja allí y que solicitará la regularización extraordinaria del Gobierno Oscar Vázquez

Se prevé que el sistema funcione con cita previa, y no todas las oficinas estarán habilitadas para presentar la documentación. El plazo se abrirá en los próximos días hasta el 30 de junio

29 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Ni se conoce el borrador definitivo ni la fecha exacta en la que comenzarán a tramitarse las solicitudes, pero desde la semana que viene cientos de miles de migrantes podrán regularizar su situación en España.

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