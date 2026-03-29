La regularización de migrantes se podrá solicitar en Correos, sindicatos y oenegés
REDACCIÓN / LA VOZ
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Se prevé que el sistema funcione con cita previa, y no todas las oficinas estarán habilitadas para presentar la documentación. El plazo se abrirá en los próximos días hasta el 30 de junio29 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Ni se conoce el borrador definitivo ni la fecha exacta en la que comenzarán a tramitarse las solicitudes, pero desde la semana que viene cientos de miles de migrantes podrán regularizar su situación en España.