En directo, el padre de Samuel Luiz: «A ningún animal se le deja abandonado en una cuneta, y así dejasteis a mi hijo»

10:31

«A ningún animal se le deja abandonado en una cuneta, y así dejasteis a mi hijo»

«Me quitaron lo que más amaba», declara Max Luiz entre sollozos. «Yo no quiero estar aquí, lo hago por obligación, solo deseo seguir con mi vida y cuidando del amor de mi vida; no me quedan fuerzas». Se rompe en este momento.

«Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, sino para enseñar valores en la iglesia». Y añade: «Mi hijo tenía un valor: el amor».

Se dirige a los acusados: «A ningún animal se le deja abandonado en una cuneta, y así dejasteis a mi hijo».