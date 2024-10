Los cabos sueltos del crimen de Samuel Luiz: ¿por qué separó Katy a la amiga de la víctima? ¿iba algún acusado armado?

Flores en la Avenida Buenos Aires de A Coruña, donde murió Samuel Luiz EDUARDO PEREZ

Se sabe cada vez más de cómo mataron a Samuel Luiz, pero no todo. A los asuntos que conocerán en las próximas sesiones del juicio, que se reanuda este lunes con la declaración del padre de la víctima, se les suman unos cabos sueltos que dejan tras de sí una sorpresa considerable y una negra sombra de sospecha. Algunos benefician a ciertos acusados, otros los condenan.

¿Sabían los acusados que Samuel había muerto?

Alejandro Míguez fue uno de los miembros de la pandilla que, tras la agresión de Samuel, se plantó en el Chuac para acompañar a una amiga que acababa de sufrir un coma etílico. Una vez en el hospital, este acusado declara que un empleado de la Cruz Roja le dice que en la zona de la que ellos venían «habían apuñalado o golpeado con un objeto punzante a un chaval y había muerto». Le contestó que no sabía nada y «que no había visto ninguna pelea». Uno de los menores condenados también estuvo en el Chuac. En su declaración afirmó que se había enterado de la muerte del chico «al día siguiente».

¿Iba uno de los acusados armado durante la pelea?

En la reunión del parque de San Diego, donde la Fiscalía cree que se juntaron varios agresores para acordar coartadas, Alejandro Míguez confiesa que increpa a sus amigos: «¿Quién coño estaba armado?», dice en referencia a un comentario de un integrante de la Cruz Roja. Además, Katy acusa a un menor de llevar «un kubotán», que es un cilindro de metal de autodefensa. Según la acusada, el menor «golpeó con esa arma a Samuel en la sien».

¿Tenía Diego Montaña animadversión hacia los homosexuales?

«¿En algún momento Diego le manifestó una animadversión a los homosexuales?», le pregunta la acusación popular a la implicada. Katy indica que no. El fiscal solicitó que a ambos se les aplique la agravante de discriminación por referirse a él como maricón.

Una de las testigos de la semana pasada contó que se encontró a una pareja por Linares Rivas, con el varón llevando un polo manchado de sangre. Ella pensó que estaban teniendo «un problema de violencia de género». Los siguió junto a sus amigos, preocupada por la situación. Y más tarde escucha como la chica reprende al hombre.

—«¡Te has pasado!», dijo ella.

—«No me importa, era un maricón de mierda», contestó él según la testigo.

¿Con qué objetivo apartó Katy Silva a Lina?

«Es cierto que aparto a Lina [amiga de Samuel, durante la agresión], pero para intentar sacar de ahí a Diego». «Después es cuando le doy a Diego dos bofetadas, y me marcho», indicó la encausada.

Sin embargo, Lina indicó en su declaración que «Catherine también le llamó ‘‘maricón de mierda'' a Samuel», acusándola de proferirle por tanto insultos homófobos, al igual que su expareja, Diego Montaña. El abogado

de Katy Silva, Luciano Prado, quiso saber por qué Lina dijo en una ocasión que su defendida no había insultado a Samuel, y hoy dice que sí.

¿Se usó una botella para agredir a Samuel?

Uno de los primeros testigos en declarar indicó que, pese a que no podía identificar a ninguno de los acusados como presentes en la agresión, sí escuchó el ruido de una botella de cristal. Posteriormente, otra persona que prestó declaración vio «a una persona elevar una botella por el aire y hacer el gesto de pegar». De quién podría ser esta botella y quién pudo agredir (o intentarlo) a Samuel con ella no queda claro. La defensa de Diego Montaña le atribuyó la posesión de la botella a Lina, la amiga de Samuel, mientras que un testigo afirmó que la sacó Montaña del local El Andén.

¿Ayudaron Kaio y su exnovia Noa a Lina a levantarse?

El abogado de Kaio Amaral le preguntó a Lina si recordaba a las personas que la habían ayudado a levantarse del suelo después de que la empujaran. Lina contestó que no. Insistió el letrado con una nueva pregunta: «¿Pero no reconoce a esta persona que tengo a mi lado y a su novia como las personas que la ayudaron a reincorporarse?» La testigo volvió repetir lo mismo, que no.

Estas preguntas sorprendieron a los presentes, porque hasta ahora no había trascendido que Kaio había declarado que fueron él y su pareja los que intentaron parar la pelea hasta el punto de ayudar a la persona que estaba con Samuel. Tendrá que demostrarlo. Por lo de pronto, Lina dijo que no.

¿Se reunieron los testigos con la defensa de alguno de los acusados?

Otro asunto que llamó la atención en la sala fue la insistencia de las defensas en preguntar a los testigos si la víspera se habían reunido con un letrado de la acusación, algo que está totalmente prohibido. Todos, tanto Lina como Ibrahima Diack y Magatte N'Diaye lo negaron. Los abogados no dijeron con quién los habían visto hablar. Lo dirán al final.

¿Por qué le dolía el pie a Diego Montaña?

Los testigos que vieron a la pareja que discutía desde Linares Rivas al parque Europa recordaron en la última sesión que, en este último lugar, al hombre le dolía un pie, infiriéndose así que además de puñetazos pudo pegarle patadas a la víctima.