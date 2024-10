En directo en el juicio por la muerte de Samuel Luiz: hablan los menores implicados en el crimen, que cumplen condena por asesinato

ANGEL MANSO

La jornada de este jueves es fundamental en el juicio del crimen de Samuel Luiz. Una semana después de que empezasen a declarar los presentes en la escena de la paliza mortal, por la Audiencia Provincial de A Coruña han pasado a prestar declaración dos acusados (Katy Silva y Alejandro Míguez, ambos en libertad con medidas cautelares) y una veintena de personas que vieron cómo una jauría de bárbaros se ensañaba contra Samuel. Hoy es el turno de escuchar a los dos varones que, entonces menores de edad, formaron parte del ataque y cumplen condena por asesinato.

El hecho de que no tuvieran aún 18 años favoreció un hermetismo alrededor de la implicación de estos dos chicos, que en la actualidad tienen veinte años. A qué tipo de preguntas tendrán que responder es todavía un misterio. Se entiende que tratarán de reconstruir el grado de participación de los cinco acusados, para los que se pide entre 22 y 27 años de cárcel, pero no está claro que vayan a responder cuestiones vinculadas a sus actos, ya que esta misma semana la jueza vetó en reiteradas ocasiones las preguntas relacionadas con los ya enjuiciados. Cabe recordar que a lo largo del procedimiento han sido protagonistas a cuenta de lo declarado por varios testigos, que no solo los han señalado varias veces como agresores, sino que en el caso de la investigada Katy Silva, llega a mencionar que uno de ellos «llevaba un kubotán» (objeto punzante de autodefensa) y con ese arma «golpeó a Samuel en la sien».

Sendos jóvenes llegaron a un acuerdo de conformidad con las partes personadas al reconocer los hechos y aceptaron permanecer internados, en régimen cerrado, tres años y medio. Les faltan tres meses para cumplir la condena. Además de estos interrogatorios, hoy prestarán declaración tres testigos presenciales.

9.15 Cambios en el programa Además, hubo cambios en el programa, entre ellos, la renuncia a la declaración de la madre de Samuel Luiz que iba a comparecer el lunes. Finalmente, lo hará solo su padre.

9.10 Hoy también declaran tres amigos de los acusados En la jornada de este jueves también declararán tres amigos de los acusados con los que se encontraron más tarde aquella noche.

9.07 Se desconoce su grado de participación en el crimen Al tratarse de una causa con menores implicados, no trascendió cuál fue su grado de participación en la paliza mortal ni en qué momento se sumaron a la agresión. Lo que sí se pudo saber, por el sumario del caso, es que fueron reconocidos como coautores por algunos de los investigados y que se enfrentaron a los jóvenes senegaleses que intentaron proteger del ataque a Samuel Luiz. Los dos menores implicados en la muerte de Samuel Luiz reconocen los hechos a cambio de una reducción de condena Alberto Mahía

9.05 Los dos menores, claves en la brutal paliza La Policía Nacional detuvo a estos dos adolescentes [en el momento del crimen] pocos días después de su participación en la brutal paliza que acabó con la vida de Samuel Luiz. El juez de Menores decretó su ingreso en un centro de reeducación en régimen cerrado. Nueve meses después fueron juzgados. No llegaron a declarar. Reconocieron ser autores de un delito de asesinato y sus abogados alcanzaron con la Fiscalía un acuerdo inmejorable para sus intereses. Una pena de tres años y medio de reclusión en régimen cerrado en un centro es la mínima que se puede imponer a un menor que ha sido autor de un delito de asesinato y lesiones.

