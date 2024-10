Los menores condenados por el asesinato de Samuel Luiz dicen que no recuerdan nada

Inicio de la séptima sesión del juicio por la muerte de Samuel Luiz ANGEL MANSO El acusado Diego Montaña, este jueves en la sesión de la Audiencia Provincial de A Coruña. ANGEL MANSO Natalia, primera testigo de la séptima jornada del juicio por el crimen de Samuel Luiz Ángel Manso En la imagen, el segundo testigo de la séptima sesión del juicio por el crimen de Samuel, que se celebrará hasta el 18 de noviembre en la Audiencia Provincial de A Coruña ANGEL MANSO ANGEL MANSO ANGEL MANSO ANGEL MANSO ANGEL MANSO ANGEL MANSO ANGEL MANSO ANGEL MANSO ANGEL MANSO ANGEL MANSO ANGEL MANSO ANGEL MANSO ANGEL MANSO ANGEL MANSO ANGEL MANSO ANGEL MANSO

De la sesión de este jueves en la Audiencia Provincial de A Coruña se esperaba mucho y se exprimió muy poco. Fue el día en el que declararon los dos menores condenados por el asesinato de Samuel Luiz y, aunque hablaron, no dijeron nada. La jueza y también presidenta del tribunal del jurado advirtió a las partes que solo eran testigos y que no se les podía preguntar por asuntos que pudiesen incriminarlos porque «sus medidas son modificables». Ellos tampoco recordaban nada.

Participaron en el crimen, porque así lo reconocieron, cuando tenían 17 y 16 años, y fueron procesados como menores. Ahora ya han cumplido los 20. Tuvieron que ser juzgados a toda prisa en abril del 2022 porque se iba a cumplir el plazo legal de nueve meses para mantener a un menor en un centro de manera provisional sin ser juzgado. Iban a salir en libertad y hubo que buscar una solución urgente, y esta llegó con una negociación entre la Fiscalía de Menores y los abogados de la defensa. Ese acuerdo entre las partes evitó que salieran a la calle y fueron condenados a tres años y medio de internamiento cerrado. Ahora ya disfrutan de permisos y de la paliza mortal solo recuerdan que antes habían bebido mucho. De las personas que golpearon junto a ellos a Samuel aquella noche, ni mu.

Uno dijo que aquella noche escuchó una trifulca y se acercó a Alejandro Míguez «para ver qué pasaba», pero ni él ni su compañero hicieron «nada». «Llego tarde a la trifulca y me voy antes de que acabe», afirmó. Según él, estaba junto a Alejandro Míguez y se desvincularon del grupo para acompañar a una amiga al hospital por una intoxicación etílica y después bajaron al parque de San Diego para volver a reunirse con el grupo de acusados y más personas —donde la Fiscalía cree que quedaron para pactar versiones— y no se enteró hasta el día siguiente de lo que había sucedido. Esta versión contradice lo declarado al principio del juicio por Alejandro Míguez, que aseguró que se enteraron de la muerte de Samuel Luiz en el propio hospital al habérselo escuchado a un sanitario.

Lo que vio el otro menor fue «un tumulto, un montón de gente». Nada más. A partir de ahí, dio la misma respuesta a casi todas las preguntas: «No me acuerdo». El que ahora no tiene memoria es el menor al que algunos testigos señalan como la persona que golpeó a Samuel Luiz en la sien con un kubotán, una especie de arma metálica de defensa personal con forma cilíndrica. Al preguntarles a ambos si vieron en algún momento a Katy Silva y a Kaio Amaral golpeando a la víctima, dijeron que no.

Mucho más fructíferos fueron los testimonios de las tres personas que se cruzaron con los acusados por la calle tras el crimen y que luego volvieron a coincidir en el parque de San Diego.

Declararon que se encontraron con Diego Montaña y Katy Silva, que entonces eran pareja. «Los vimos discutir y al principio pensamos que estábamos presenciando un episodio de malos tratos, hasta que nos dimos cuenta de que no era así», dijo uno de ellos. Los siguieron hasta el parque y vieron que no dejaban de discutir, y que ella le recriminó a él: «¿Cómo lo dejaste?». Él respondió que «le daba igual» cómo había quedado porque «era un puto maricón de mierda», según escucharon estos testigos. «A lo largo de la conversación lo dijo muchas veces», señaló uno de ellos. Recuerdan, además, que Diego Montaña tenía una mancha de sangre en la camiseta y al llegar al parque refirió que le dolía un pie, con el que las acusaciones piensan que agredió a la víctima. De hecho, dijeron que se quitó la zapatilla y llegó a meter el pie en un estanque del parque para encontrar alivio. Hasta el momento, la tesis de su defensa apuntaba a que solo había pegado los puñetazos iniciales de la agresión a Samuel Luiz y luego se había desvinculado de la pelea. En el parque, un amigo de los acusados les recriminó: «Siempre que salgo con vosotros, acabáis metiéndome en movidas», y posteriormente invitó a estos tres amigos a marcharse. La última de este grupo de amigos afirmó que también escuchó a Diego Montaña decir: «No me gustan los maricones, pero los respeto».

La madre del fallecido pidió no declarar porque «está destrozada» y le es imposible

La madre de Samuel Luiz estaba llamada a declarar el próximo lunes junto su marido, pero el jueves pidió a la sala no hacerlo porque «está destrozada» y le sería imposible enfrentarse al juicio por el asesinato de su hijo, teniendo al lado a los acusados. Las partes lo aceptaron, por lo que solo acudirá el padre del fallecido a la sala para testificar.

Ese lunes también declararán un testigo presencial de los hechos, un vecino de la zona y dos amigos de los acusados. Hoy no habrá juicio.

Juicio por el crimen de Samuel Luiz: los acusados de matarlo rompen su pacto de lealtad y se culpan entre sí Alberto Mahía

Ya van ocho sesiones celebradas con 27 testigos. De los acusados, solo quisieron declarar al principio Katy Silva y Alejandro Míguez. Los demás lo harán al final del juicio. Por lo escuchado hasta ahora, las personas que pasaron por la sala de la Audiencia Provincial de A Coruña señalaron principalmente a dos de los acusados: a Diego Montaña, como el que comenzó la agresión, y a Alejandro Freire (Yumba), como el primero que lo agarró del cuello y tiró al suelo. Sobre Katy Silva, solo se refirió a ella la amiga de Samuel, que según ella la empujó y le dijo que se fuera, que allí no pintaba nada, justo cuando su entonces novio pegaba a la víctima. A Kaio solo lo señaló como agresor un testigo. A Alejandro Míguez, aún ninguno.