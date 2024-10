Radiografía a la primera semana del juicio de Samuel Luiz: del papel de los acusados a las nuevas incógnitas

ANGEL MANSO

El rompecabezas comienza a tomar forma. Las siete primeras sesiones del juicio por el crimen de Samuel Luiz han servido para que se perfile la implicación en la agresión de los cinco investigados y que afloren nuevas incógnitas. Por la Audiencia Provincial de A Coruña han pasado ya a declarar dos acusados (Katy Silva y Alejandro Míguez, en libertad con medidas cautelares) y casi una treintena de testigos presenciales: algunos eran amigos de los supuestos asesinos, otros pasaban de casualidad por el lugar donde se produjo la paliza mortal. Hasta el 18 de noviembre no se conocerá el veredicto del jurado popular, encargado de indicar la culpabilidad de cada uno de los cinco investigados por acabar con la vida del auxiliar de enfermería. Esta es la radiografía de las casi treinta horas que, de momento, ha durado este procedimiento penal.

La situación de los acusados

Alejandro Míguez: entró en prisión y salió en libertad provisional un mes después

«¿Usted llegó a ver cómo Samuel caía al suelo desplomado?» «Sí»

Petición de pena: 25 años

Su defensa: Manuel Ferreiro

Estuvo poco más de un mes en prisión y ya ha prestado declaración. No dudó en acusar a quien era su mejor amigo, Diego Montaña, de «dar puñetazos» a Samuel, así como a Alejandro Freire de «agarrarle el cuello» al joven para que otros pudieran apalearle. Basa su defensa en que no hay pruebas de que haya golpeado a Samuel, y en el juicio reiteró que él se había «desvinculado del grupo» una vez comenzó el ataque. De todos los testigos que han prestado declaración ninguno le atribuye acciones violentas contra la víctima.

Katy Silva: versiones encontradas

Katy Silva, entrando a la Audiencia Provincial con su abogado, Luciano Prado ANGEL MANSO

Petición de pena: 25 años

Su defensa: Luciano Prado

La exnovia de Diego Montaña está acusada de asesinato con agravante de discriminación. Tras asegurar que había intentado frenar a su entonces pareja con «dos bofetadas [después de la agresión], porque no estaba entrando en conciencia», su papel en el crimen es de momento una de las mayores incógnitas. Lina, la amiga de Samuel, la acusó en sede judicial de haberla tirado al suelo para obstaculizarle el auxilio a su amigo. Y afirma que, además, Katy le soltó: «Aparta, que tú aquí no pintas nada». Un testigo presencial confirmó esta información en su declaración. Tres amigos que caminaban por Linares Rivas la habrían visto junto a Diego Montaña (no confirmaron que eran ellos, pero toda la información aportada coincidiría) discutiendo minutos después de la agresión. Según estos testigos, ella estaba «muy disgustada» y le soltaba frases reprendiéndole: «¡Cómo lo habéis dejado!» fue una de las que escucharon.

Alejandro Freire (Yumba): la técnica del mataleón

Alejandro Freire, Yumba (derecha), y el abogado Manuel Ferreiro ANGEL MANSO

Petición de pena: 22 años

Su defensa: David Freire

Actualmente en prisión, los primeros en ponerlo en el foco fueron sus otrora amigos: Alejandro Míguez y Katy Silva, acusándolo de agarrar a Samuel por el cuello con la técnica del mataleón, para que otros pudieran agredirle. Uno de los senegaleses, Ibrahima, solo lo identifica a él dentro de la jauría de bárbaros que acabaron provocándole la muerte a este joven. Otros tres testigos presenciales lo localizan en la escena de la pelea, acusándolo, también, de sujetar a la víctima por el cuello para evitar que huyese. Un testigo confirmó también que este acusado había consumido cocaína antes de la agresión.

Kaio Amaral: el acusado que pasa desapercibido

Kaio Amaral, en la primera jornada del juicio por el crimen de Samuel Luiz ANGEL MANSO

Petición de pena: 27 años

Su defensa: Ramón Sierra

También está en prisión. Además de participar en la paliza, le robó el móvil a la víctima cuando estaba agonizando. De quienes cumplen condena entre rejas, por el momento, es del que menos se ha hablando en el juicio. Su exnovia Noa, presente aquella trágica noche del 3 de julio, lo defendió en su declaración alegando que intentó separar a los agresores de Samuel. Sin embargo, un testigo afirmó esta semana que vio a Kaio «cargar la pierna para pegar una patada». Esta persona no llegó a ver el impacto.

Diego Montaña: el principal señalado

Diego Montaña ANGEL MANSO

Petición de pena: 25 años

Su defensa: Luis Manuel Salgado

En prisión, para él la Fiscalía pide una pena de 25 años de cárcel con agravante de discriminación. Según relatan todos los testigos presentes en la escena del ataque (Katy Silva y Alejandro Míguez incluidos) fue él quien empezó los golpes tras amenazar a Samuel. «¡Te voy a matar, maricón de mierda!». En la segunda agresión ya no todos los testigos pueden reconocerlo, pero quien sí lo hace también recuerda que se dirigió a la víctima sin camiseta gritando «le voy a pegar una puñalada en el corazón». En la última jornada del juicio los ojos volvieron a ponerse sobre Montaña, tras asegurar tres testigos que un hombre que coincidía con su perfil discutía con su pareja por Linares Rivas manchado de sangre y diciendo «No me importa haberme pasado, era un maricón de mierda».

Los menores que cumplen condena

A lo largo del proceso, varios testigos y una acusada mencionaron a los dos menores que, en la actualidad, están en un centro de reeducación por el asesinato de Samuel. Katy Silva mencionó que uno de ellos habría atacado al auxiliar de enfermería en la sien con un kubotán (un objeto punzante).

Ayer prestaron declaración. Lo hicieron por videollamada y en calidad de testigos. Tenían la obligación de decir la verdad y, prácticamente, se limitaron a decir que «no recuerdan nada», tan solo «haber bebido mucho». Tienen veinte años y en cuatro meses estarán en libertad.

Las dudas que han surgido esta semana

El pie de Diego Montaña.

Los testigos que vieron a la pareja que discutía desde Linares Rivas al parque Europa recordaron en la última sesión que, en este último lugar, al hombre le dolía un pie, infiriéndose así que además de puñetazos pudo pegarle patadas a la víctima.

La botella de cristal.

Uno de los primeros testigos en declarar indicó que, pese a que no podía identificar a ninguno de los acusados como presentes en la agresión, sí escuchó el ruido de una botella de cristal. Posteriormente, otra persona que prestó declaración vio «a una persona elevar una botella por el aire y hacer el gesto de pegar». De quién podría ser esta botella y quién pudo agredir (o intentarlo) a Samuel con ella no queda claro. La defensa de Diego Montaña le atribuyó la posesión de la botella a Lina, la amiga de Samuel, mientras que un testigo afirmó que la sacó Montaña del local El Andén.

Más insultos homófobos.

Una de las frases que indignó a la sociedad fue la que saltó a la luz tras conocerse la muerte de Samuel. Ese «A ver si te voy a matar, maricón de mierda», que supuestamente le habría propinado Montaña a la víctima, se condenó en todo el país. A lo largo de estas sesiones los testigos han recordado otros improperios homófobos. «No me importa haberme pasado, era un maricón de mierda», lo escuchó una testigo cuando una pareja iba camino del parque Europa. Otras personas presentes recuerdan insultos similares durante la agresión.