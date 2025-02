Investigadores y tecnólogos del CIAM denuncian la degradación de este centro, referente en Galicia en investigación agraria

Imagen de archivo de algunas de las vacas que tiene el CIAM Maruxa Alfonso

Investigadores y tecnólogos (funcionarios y personal laboral fijo) del Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), que pertenece a la Axencia Galega de Calidad Alimentaria (Agacal) de la Consellería de Medio Rural, denuncian la situación crítica en la que se encuentra el centro, unos hechos de los que responsabilizan a la Xunta y que dicen que no ha contestado a un manifiesto denunciando estos hechos ya a mediados de diciembre y firmado por 21 de los 23 integrantes de la plantilla.

Explican que han decidido hacer pública su situación ante la negativa de la dirección del Agacal y de Medio Rural a dar respuesta a unos hechos ocurridos con la Jefatura de Formación,Innovación e Investigación Agraria, que aseguran que afectan negativamente al entorno laboral en el que los investigadores desarrollan su trabajo, que se suma «a unha lenta e progresiva degradación do CIAM». Remarcan que el centro es un centro de referencia en la investigación agraria no solo en la comunidad, sino en España desde hace más de 40 años, pero consideran que se está produciendo un desmantelamiento progresivo.

Según señalan, los factores principales que fundamentan el declive del CIAM son «a falta de cobertura de prazas imprescindibles, a carencia de investimentos, unha ineficaz xestión, e unha recente degradación do ambiente laboral ocasionada polos órganos de dirección do Agacal», que colocan al centro en una situación «moi grave e probablemente irreversible».

Citan como una de las principales críticas, la gestión en las líneas de investigación, ya que entienden que se crean y priorizan sin tener en cuenta la experiencia previa y el criterio de los investigadores, lo que supone obstáculos para trabajos desarrollados durante muchos años en el centro.También denuncia falta de transparencia en la adjudicación de infraestructuras y equipamientos. «Non se publican as convocatorias e tampouco se comunican publicamente as resolucións, de xeito que se descoñecen como se conceden os recursos, cal é o reparto e quen son os beneficiarios», puntualizan.

Otra de las quejas expresadas por los firmantes de la carta se refiere a las actitudes de falta de respeto hacia el trabajo de varios investigadores del CIAM con una experiencia acreditada y piden que se dé visibilidad a su trabajo, «evitando actitudes de menosprezo, de non contar co colectivo para reunións e Xornadas no CIAM, e noutros foros de innovación e transferencia que IIes afecten».

También afean que haya «numerosas prazas sen cubrir e prazas eliminadas nos últimos anos», lo que reduce la capacidad de investigación. «Este número insuficiente de persoal para desenvolver adecuadamente os traballos provoca que, con frecuencia, os rabaños de animais queden mal atendidos, incumprindo a normativa de benestar animal e seguridade laboral, e non se poidan acometer ensaios de campo planificados nos proxectos de investigación», dicen.

Aseguran que esta situación también afecta a las estaciones experimentales de Marco da Curra, A Pobra de Brollón y Salceda de Caselas. «Esta falta de persoal e o deterioro de infraestruturas e equipamentos destas Estacións están a condicionar a captación e desenvolvemento de proxectos, así como a seguridade dos traballadores», apostillan, en una carta en la que cuestionan la falta de inversiones en los laboratorios, «con equipos obsoletos e sen o mantemento adecuado, afecta non só a eficiencia investigadora, se non tamén directamente á seguridade laboral dos traballadores». En este sentido, afirman que aún no se han arreglado varios equipos de laboratorio dañados en una inundación ocurrida en abril del 2022.

En el documento consideran como una falta de colaboración que desde mayo del 2024 continúe vacante el cargo de jefe de departamento de Pastos y Cultivos, y dicen que no se ha resuelto, tampoco, la prometida incorporación del personal del Ingacal (predecesor del Agacal), a la relación de puestos de trabajo de la Xunta, que se llevan años reclamando.

«A existencia de moitas liñas de investigación unipersoais, sen apoio suficiente e sen relevo xeracional, abocan ao abandono de liñas de investigación de interese para Galicia», afirman.

Aseguran que la falta de elaboración de unas directrices claras y un proyecto de futuro, en el que se valore y potencie el CIAM provoca que de los investigadores estén expresando su intención de concursar a otros destinos, lo que entienden que agravaría el futuro de este centro. En su carta pública reclaman medidas inmediatas para mejorar las carencias y que se garantice un ambiente laboral basado en el respeto, la transparencia y el rigor científico.

El CIAM, como institución dedicada a la investigación y transferencia de conocimientos al sector agrario, fue creado en 1888, a las afueras de la ciudad de A Coruña, denominándose en aquel entonces Granja Agrícola Experimental de La Coruña. Actualmente, con sede en Abegondo, tiene la función de realizar investigaciones aplicadas en líneas relevantes para el desarrollo de recursos y tecnologías agroalimentarias en Galicia.

CIAM

Desde la Xunta salieron al paso de estas declaraciones, asegurando que rechazan «o diagnóstico que se fai da situación do CIAM e do seu funcionamento e consideramos que non se axusta en absoluto á realidade».

«A Xunta aposta claramente polo I+D+i e pola transferencia de coñecementos ao agro, como se pon de manifesto a través das súas múltiples accións ao respecto», aseguran.En este sentido, precisan que este martes se avanzó que la consellería, a través de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, organizó el quinto Foro de Innovación Produtiva do Sector Agrario, «no que se darán a coñecer un total de 35 proxectos que buscan resolver os problemas do presente ao mesmo tempo que tratan de sentar un antecedente das solucións aos retos do futuro». Afirman que en algunos de esos proyectos participan los centros investigación agraria que gestiona Medio Rural.