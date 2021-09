Madrid dice que es la Xunta la que debe pagar las ayudas del lobo

Imagen de un lobo avistado en la sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora CHISCO LEMA || EP

La orden que incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) ha abierto una guerra de competencias por la gestión del cánido entre la Consellería de Medio Ambiente y el Ministerio para la Transición Ecológica. La primera argumentó que, tras analizar el documento, entendía que los planes de gestión de las autonomías decaían, quedando todas las competencias en el Gobierno central. Pero este asegura ahora que eso no es así, que los planes siguen vigentes y que, por lo tanto, son las comunidades las que tienen que hacer frente a los daños que el lobo ocasiona a las explotaciones ganaderas.

«Los planes de gestión siguen plenamente vigentes, quedando anulados únicamente aquellos contenidos de los mismos que contradigan la normativa aprobada», argumenta el ministerio. Eso implica que, por ejemplo, no podrá realizarse la caza deportiva del cánido en aquellas comunidades al norte del Duero en las que hasta ahora estaba permitida. Sí se podrá, continúa Transición Ecológica, «seguir eliminando determinados ejemplares conflictivos, si no existe otra alternativa satisfactoria». Pero ello exige unos requisitos que ni los ecologistas ni la consellería consideran que sea posible cumplir.

Por otro lado, el ministerio también entiende que al elevar la protección del lobo no está adquiriendo nuevas competencias en su protección legal. «Las comunidades autónomas siguen siendo competentes en su gestión y conservación, lo que incluye pagos indemnizatorios que sea preciso realizar». Versión que contradice, por completo, la que solo un día antes daba la consellería de Medio Ambiente. Su titular, Ángeles Vázquez, aseguró que su departamento entendía que, al elevarse la protección del lobo y equipararse a otras especies en peligro de extinción, decaían por completo los planes de gestión de las autonomías y, con ellos, las ayudas para compensar los daños a los ganaderos y también para que estos instalaran sistemas preventivos contra los ataques. «A partir de agora o lobo ten outro estatus e só nos toca preservalo. Se mañá un gandeiro recibe o ataque do lobo non haberá maneira de que ningunha administración lle poida dar axudas», argumentó Vázquez.