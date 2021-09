Cuenta atrás para la prohibición total de la caza del lobo

«O Goberno segue a replicar os criterios sen base científica, nin técnica e pouco rigorosos, para pechar a inclusión do lobo na Listaxe», argumentaba Medio Ambiente hace poco más de una semana en un comunicado oficial. La consellería aprovechó el requerimiento realizado por el Consejo de Estado al ministerio para solicitar acceso a la documentación que Transición Ecológica presentó para justificar la decisión de elevar la protección del lobo. La documentación fue analizada por los servicios técnicos y jurídicos de la consellería, que concluyen que el Gobierno no aporta ninguna novedad al respecto y que sus argumentaciones siguen careciendo de una base científica.

También sostiene que el Gobierno «considera que o estado de conservación do lobo é desfavorable apoiándose nun informe sexenal (2013-2018) carente de precisión, dado que foi elaborado de forma unilateral polo ministerio, sen ter en conta os datos técnicos e obxectivos aportados pola comunidade e sen ter en conta o censo poboacional do 2015 de Galicia». La consellería esperará ahora a que Transición Ecológica mueva ficha para decir qué medidas poner en marcha, entre las que no descarta acudir a los tribunales junto con Asturias, Cantabria y Castilla y León.