¿Es fiable el estudio sobre la hidroxicloroquina de The Lancet?

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / La Voz 29/05/2020 14:35 h

La noticia golpeaba hace una semana: un estudio observacional publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet sugería que la hidroxicloroquina y la cloroquina no solo no beneficiaba a los pacientes de covid-19, sino que incluso tenía efectos dañinos. A raíz de esos resultados, derivados del estudio de más de 96.000 pacientes ingresados en hospitales de todos los continentes, la OMS paralizó los ensayos con este fármaco. Y sin embargo, ahora hay dudas sobre la fiabilidad de esos datos.

Las han puesto por escrito un grupo de más de cien científicos de diversos puntos del mundo, que a través de una carta abierta dirigida a los autores de la investigación y a Richard Horton, el editor jefe de The Lancet, enumeran una serie de problemas en la metodología utilizada en este estudio y piden tener acceso a los datos para poder comprobarlos.

«El impacto ha llevado a muchos investigadores en todo el mundo a comprobar en detalle la publicación. Y esta comprobación ha llevado a dudas tanto sobre la metodología como sobre los datos», afirma la misiva.

Entre las grietas que señalan los investigadores está que hay un ajuste inadecuado de factores de confusión que son conocidos, como la severidad de la enfermedad, los efectos temporales o la dosis utilizada (que de hecho son mayores que las que recomenda la FDA, cuando el 66 % de los datos provienen de hospitales norteamericanos). Eso sí, no mencionan los hospitales que han participado en el estudio y su contribución concreta, algunos datos son incompatibles con los que aportan los gobiernos. Y algo más: hay muy poca variabilidad entre los resultados de cada uno de los continentes.

El estudio tampoco se adecúa a las prácticas estándar de estadísticas y no han hecho público sus datos o su código, a pesar de que The Lancet está entre los firmantes de la declaración sobre el intercambio de datos en las investigaciones sobre Covid-19.

El estudio «tiene límitaciones»

Los datos de este estudio provienen de Surgisphere, una empresa de análisis de datos médicos cuyo presidente es uno de los autores de la investigación. La compañía ya ha emitido un comunicado en el que defienden la veracidad de las fuentes utilizadas y recuerdan que ya habían señalado con anterioridad que el estudio, de carácter observacional «tiene límitaciones» y que en ningún caso deben realizarse interpretaciones para pacientes que no han desarrollado la enfermedad o que no han sido hospitalizados, remarcan en el comunicado del lunes.

A esos límites se ha referido también la Agencia Española del Medicamento, que vigila de cerca la evolución del uso del medicamento y recuerda en su página web que «actualmente ningún ensayo clínico controlado y aleatorizado ha demostrado la eficacia de estos medicamentos para el tratamiento de pacientes con COVID-19» y que la información disponible por ahora «procede de estudios in vitro y series de pacientes con limitaciones de tamaño y metodología».

«La recomendación es que si se puede evitar, evitarlo»

La consigna en España es hoy que si es posible evitar el uso de la hidroxicloroquina, se evite. Así lo confirmaba este jueves Fernando Simón a preguntas de los periodistas: «Formaba parte de un ensayo clinico a cuatro brazos», es decir que, se analizaban varios fármacos y se comparaba la efectividad de unos con respecto a los otros. «La hidroxicloroquina se ha eliminado del ensayo para prevenir riesgos». El fármaco «sigue a disposición» de los profesionales sanitarios, «pero evidentemente deben usarlo con mucho más cuidado y ahora la recomendación es que si se puede evitar, evitarlo».