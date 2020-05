Un estudio sugiere que la cloroquina y la hidroxicloroquina no benefician a los pacientes covid e incluso podrían ser dañinas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Santiago 22/05/2020 20:00 h

Aunque todavía no se han publicado ensayos clínicos que demuestren la eficacia de la cloroquina o su análoga la hidroxicloroquina, la mayoría de los hospitales tratan a sus pacientes covid con estos fármacos, combinados con antibióticos como la azitromicina o claritromicina. The Lancet acaba de publicar un estudio observacional en el que se incluyó a 96.032 pacientes de 671 hospitales diferentes, en el que se sugiere que estos tratamientos, solos o con azitromicina, no son útiles «y podrían ser dañinos en enfermos hospitalizados con covid-10».

Los participantes en el estudio fueron pacientes ingresados con coronavirus, con una media de edad de 53,8 años y el 46 % de ellos mujeres. Un total de 1.868 fueron tratados con cloroquina, 3.016 con hidroxicloroquina, 3.783 con cloroquina y un antibiótico, y 6.221 con hidroxicloroquina y otro antibiótico. Su evolución se comparó con 81.144 pacientes que no recibieron estos tratamientos. La investigación concluye que no solo no se ve beneficio en los pacientes sino que pueden tener más riesgo de complicaciones graves del ritmo cardíaco.

El estudio observacional mostró un mayor riesgo de mortalidad hospitalaria en los cuatro grupos que recibieron estos tratamientos que en el grupo de control. Este mayor riesgo de mortalidad fue similar en hombres y mujeres. Al final del estudio uno de cada 11 pacientes del grupo de control había fallecido en el hospital, una proporción que aumentó en los cuatro grupos que recibieron los tratamientos en investigación. Pese a que parte de las diferencias en la mortalidad se deben a las condiciones del paciente, como patologías previas, edad o índice de masa corporal, y tras ponderar estos factores, los investigadores concluyeron que existía un exceso de mortalidad en los grupos que recibieron los medicamentos. Por lo tanto, recomiendan que no se usen estos fármacos fuera de los ensayos clínicos que están analizando la seguridad y eficacia de los mismos.

Al tratarse de un estudio observacional, los científicos advierten que no puede excluirse la posibilidad de que haya otras causas no medidas que influyan en esta posible relación entre los fármacos y la disminución de la supervivencia, por eso inciden en que son urgentes los ensayos aleatorios antes de concluir si estos fármacos son dañinos o beneficiosos para los pacientes covid.

La cloroquina y la hidroxicloroquina son medicamentos que ya existen en el mercado y están indicados para otras enfermedades en las que han demostrado su eficacia, como el lupus o la artritis reumatoide en el caso de la hidroxicloroquina.