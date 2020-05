El Chuvi investiga la eficacia del tratamiento con litio para pacientes con covid-19

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Jorge Lamas

Vigo 23/05/2020 10:52 h

La eficacia del litio en pacientes con covid-19 es el objeto de un estudio que están realizando el Chuvi y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. Para ello, el equipo de investigación ha realizado pruebas hasta ahora con diez pacientes muy graves infectados por el sars-cov2 y con patología psiquiátrica, y los resultados son «moi positivos e esperanzadores». Estas conclusiones preliminares han motivado la activación de un proyecto de ensayo clínico más amplio y definitivo que incluirá al resto de pacientes infectados por el virus, no solo a los que presentan alguna patología psiquiátrica.

Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, el grupo de neurociencia traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, Cibersam, ha estado trabajando en una nueva terapia para el covid-19. «O tratamento, baseado na administración de carbonato de litio de xeito rigorosamente controlado polo equipo médico, comezou a levarse a cabo en pacientes moi graves con sintomatoloxía psiquiátrica susceptible de ser tratada con litio, presentando unha melloría moi rápida, non só da devandita sintomatoloxía, senón do cadro clínico provocado polo virus», explica el jefe del servizo de Psiquiatría del Área Sanitaria de Vigo y director del área de Neurociencias del IIS-Galicia Sur, José Manuel Olivares. «Sen embargo, os resultados obtidos aínda non son xeneralizables, dado que este estudo efectuouse cun reducido número de pacientes e cunhas características moi concretas, polo que non podemos confirmar de modo taxativo cal é a verdadeira eficacia do litio mentres non realicemos un ensaio clínico controlado, xunto cuns determinados datos de laboratorio que nos indiquen a capacidade real do litio no tratamento dos efectos que causa o virus no organismo», añade Olivares. Actualmente se espera la autorización de la Agencia Española del Medicamento para realizar un ensayo clínico con más pacientes y así proponer este tratamento como preferente en casos de covid-19.

El litio, según explican desde el Sergas, es un tratamiento que se emplea desde hace 70 años para distintos síntomas y cuadros mentales, como el trastorno bipolar, depresión resistente, determinados cuadros de irritabilidad y agitación, ecétera. Desde hace tiempo se sabe que tiene la capacidad de inhibir la replicación de varios tipos de virus, algunos de ellos similares al del sars-cov-2. Esto fue demostrado en varios estudios realizados con virus como el VIH, el herpes o más recientemente con el sars-cov1 (el antecesor del actual coronavirus). Otra de sus propiedades es su capacidad para aumentar la respuesta inmunológica, incrementando los niveles de linfocitos; así como la de prevenir y disminuir la actividad inflamatoria, que es la causante principal de los problemas en los pacientes más graves, provocándoles incluso la muerte.

Carlos Spuch, investigador sénior del IISGS explica que el primer paso de la metodología de este estudo fue comprobar que en el área sanitaria de Vigo no hubiese ningún paciente infectado por el virus que recibiese un tratamiento habitual de carbonato de litio para aliviar sus síntomas psiquiátricos. «Sen embargo, isto non se pode tomar de ningunha maneira como unha evidencia de que o litio impide contaxiarse do virus. Temos que ampliar a poboación de estudo», señala el investigador.

El siguiente paso fue estudiar el efecto del litio en un número pequeño de pacientes de covid-19 positivos ingresados en el Hospital Álvaro Cunqueiro, y que seguían el tratamiento habitual con antirretrovirales (hidroxicloroquina y kaletra). En algunos de estos enfermos aparecen diversas afecciones psiquiátricas, como irritabilidad, alteraciones del estado de ánimo, agresividad o estados maníacos que requieren también la intervención de los especialistas de Psiquiatría. En estos casos, el litio era la prescrición psiquiátrica adecuada, por lo que se añadía al tratamiento antirretroviral. Estos pacientes fueron los escogidos para el tratamiento y seguimiento de esta investigación.

«Observamos como tras a primeira administración de litio, reducíronse significativamente os parámetros inflamatorios, e potenciouse a actividade do sistema inmune aumentando o nivel de linfocitos, como predicía a hipótese xerada a través dos datos dispoñibles da literatura científica. O resultado final é que estes pacientes, que estaban moi graves, conseguiron recuperarse da covid-19»,asegura José Manuel Olivares. «Os resultados obtidos nestes pacientes foron enviados para a súa publicación a unha revista internacional a finais de abril, e están en fase de revisión; confiamos se publiquen en breve», añade.

Tras estos resultados se ha diseñado un proyecto en colaboración con el servicio de Medicina Interna, y en asociación con el grupo catalán del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer, para lo que se solicitó financiación al Instituto de Salud Carlos III y al Fondo Supera covid-19, y que está pendiente de aprobación por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).