Las doce preguntas que te estás haciendo sobre las mascarillas ahora que son obligatorias

La Voz de Galicia Iago García

Redacción | La Voz 20/05/2020 18:33 h

A partir de este jueves, tal y como ha publicado el BOE y te estamos informando en La Voz, el uso de mascarillas será obligatorio para toda la población española que tenga más de seis años, siempre en espacios públicos cerrados y también en la calle si no es posible mantener una distancia de al menos dos metros entre personas. Vamos a responder a continuación a las dudas frecuentes que puedes tener a la hora de usar este elemento de protección. Porque según los casos y las circunstancias hay excepciones.

¿Hay que ponérselas?

Así es para mayores de 6 años de edad y se recomienda en menores de entre 3 y 5 años, en los lugares antes mencionados: espacios públicos cerrados -desde tiendas a centros de estudio, locales de ocio y hostelería, etc.- y en la calle si no es posible mantener una distancia interpersonal de dos metros, la recomendada para evitar contagios ¿Cómo saber si hay dos metros de separación? Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, apela a las «personas responsables». Simón ha reconocido que «no es fácil valorar a veces si hay una distancia menor o mayor» de la que exige la norma. «En caso de duda lo lógico es que las personas responsables se pongan las mascarillas», ha manifestado el experto al incidir en que lo principal es tener en cuenta lo importante que es utilizarlas «cuando hay riesgo de exponer a otros a una posible infección» o para evitar la exposición al contagio en el caso de las personas vulnerables

¿Si hago deporte tengo que usarlas?

No. Aunque el BOE no es muy claro al respecto y solo indica que una de las excepciones es la del «desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, resulte incompatible», durante la práctica deportiva no habrá que emplearlas, como ha precisado el Ministerio de Sanidad. Ni para salir a correr, ni para andar en bici, ni los deportistas profesionales, ni un surfista en el mar, por poner solo unos ejemplos. El deporte es, por lo tanto, como señala la orden ministerial, «incompatible» con las mascarillas y están exentas todas aquellas actividades deportivas al aire libre que requieran tal esfuerzo que dificulten la respiración. Procura, por tu salud y la de los demás, evitar aglomeraciones.

¿Y si estoy enfermo o cuido a una persona dependiente?

Aquellas personas «en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados, o que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización», no tendrán que utilizarlas. En este supuesto se incluye a quienes tengan dificultades respiratorias.

Estoy comiendo y bebiendo en una terraza ¿qué hago?

Te la quitas, porque «su uso no será exigible en el desarrollo de actividades que resulten incompatibles, tales como la ingesta de alimentos y bebidas». Eso sí, en los locales de hostelería debe garantizarse la separación de seguridad entre las mesas.

¿Mi hijo tiene que ponérsela?

Sí, si tiene más de 6 años. Y, en todo caso, Sanidad lo recomienda entre los 3 y los 5. A no ser que esté incluido en los grupos de población exentos antes mencionados por sufrir algún tipo de enfermedad o grado de dependencia que lo hagan incompatible. Se entiende que si hace deporte, y al igual que un adulto, no tiene que llevarla.

¿Y si voy a casa de un amigo o familiar?

No has pasado el confinamiento con esa gente. Tampoco sabes qué contactos pueden haber tenido. Tu madre o abuelo pueden ser población de riesgo. Lo recomendable es usarlas y mantener en lo posible la distancia de seguridad. Si vais a comer y beber, no queda otra que quitársela.

Voy a coger el tren o el autobús ¿Me la pongo?

Sí. No solo es lo más aconsejable al ser un espacio cerrado que compartes con desconocidos, además en el transporte público es obligatorio desde el pasado 4 de mayo. No se libran ni los conductores.

¿Dónde se compran? ¿Cuánto duran?

Lo mejor es acudir siempre a una farmacia, aunque cada vez más cadenas de supermercados las tienen en sus lineales. El Gobierno reguló por ley el precio máximo de las de tipo quirúrgico, las que poniéndolas nosotros no contagiaríamos a los demás si somos portadores del virus. Cada unidad, como mucho, debe venderse a 0,96 euros. Las hay también higiénicas, caseras o de uso profesional, como puedes leer aquí al detalle y te precisamos de forma gráfica bajo estas líneas.

¿Cómo se usan?

La boca y la nariz deben ir tapadas por completo, dado que se trata, recuerda Sanidad de «bloquear la emisión de gotas infectadas, muy importante cuando no es posible mantener la distancia de seguridad». Hay que evitar tocarlas con las manos. Si eso sucede hay que lavárselas de inmediato y se manipulan solo a través de las bandas elásticas o gomas que las sustentan.

¿Pueden usarse más de una vez?

Reutilizables haberlas hainas, pero en ese caso aún hay que ser más cuidadosos. No toques su parte interior y no las compartas con otras personas. Además, hay que desinfectarlas.

¿Qué ocurre si no puedo costearlas?

Teniendo en cuenta su precio y su duración, una familia de cuatro miembros gastaría al mes en estos elementos de protección más de 100 euros. Al cabo de un año serían fácilmente más de 1.000. En principio, la población tiene que autoproveerse de ellas. Aunque en el BOE parece que hay una excepción para aquellos casos en los que resulte imposible adquirirlas por motivos económicos, si se entienden estos como «de fuerza mayor o de necesidad».

¿Pueden multarme si no la llevo?

Aunque por ahora no hay una regulación específica sobre sanciones, fuentes próximas al Gobierno dicen que estas podrían basarse en la Ley de Seguridad Ciudadana, y aplicarse multas solo en caso de desobediencia o si alguien no las usa de forma reiterada con ánimo de perjudicar a los demás. Según este planteamiento el importe de la sanción partiría de los 100 euros.