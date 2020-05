Mascarillas obligatorias desde mañana para los mayores de 6 años

0

La Voz de Galicia

20/05/2020

Las mascarillas serán desde mañana, jueves 21, prenda indispensable para los ciudadanos españoles: obligatorias para todas las personas de más de seis años en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros.

El BOE regula el uso de estos protectores que, según indica la orden del Ministerio de Sanidad, «bloquean la emisión de gotas infectadas, muy importante cuando no es posible mantener la distancia de seguridad» para reducir la transmisión del SARS-CoV2. Esta medida se mantendrá vigente durante todo el estado de alarma y sus posibles prórrogas.

Aunque no lo obliga, Sanidad recomienda su uso para los niños de entre 3 y 5 años y explica que se trata de una medida que es «un principio de precaución» para que se sigan reduciendo los casos de contagio del covid-19 en España, mientras no se disponga de otras medidas como la vacunación.

Como en toda norma, hay una serie de excepciones importantes a tener en cuenta: podrán prescindir de este protector las personas que presenten algún tipo de dificultad respiratorias que pueda verse agravada por su uso o las personas «que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización».

Sanidad también dice que el uso de las mascarillas no será «exigible en el desarrollo de actividades que resulten incompatibles, tales como la ingesta de alimentos y bebidas». Y tampoco en «situaciones de fuerza mayor o de necesidad».

¿Y los deportistas? La orden ministerial no se refiere a ellos expresamente pero sí indica que no se exigirá la protección facial a quien desarrolla «actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, resulte incompatible» su uso. También

De la recomendación a la imposición

Las recomendaciones sobre el uso de las mascarillas fueron modificándose a medida que avanzaba la crisis sanitaria. A principios de marzo, Salvador Illa decía que «por lo menos en España no hace falta usar mascarilla por la calle». El 8 de abril recordaba que ningún país de Europa hacía obligatorio el uso de mascarilla, salvo en la región de Lombardía. Dos días después, hablaba de que se recomendaba un «uso complementario de mascarilla», especialmente en los trayectos hacia el puesto de trabajo. Desde el 10 de mayo las mascarillas eran obligatorias ya en el transporte público y recomendables cuando no se puede guardar la distancia de seguridad. Ahora su uso sube de nivel y se convertirá en obligatoria en todos los espacios públicos, al aire libre o cubiertos, siempre que no se pueda respetar la distancia de seguridad.

La misma orden ministerial publicada ahora reconoce que la evolución de la crisis sanitaria ha obligado a adaptar y concretar «de manera continua» las medidas adoptadas, sobre todo ante la «alta transmisibilidad» del coronavirus en las fases iniciales de la enfermedad.