¿Qué mascarilla utilizo para salir a la calle? No todos los colectivos tienen que utilizar los mismos elementos ni tiene sentido llevar al súper las FFP3

La Voz de Galicia Ángel Paniagua

Vigo 27/04/2020 19:14 h

Miles de personas están volviendo a salir a la calle y muchas llevan mascarilla. Este elemento es útil para evitar la difusión generalizada del coronavirus, pero ni todas sirven para lo mismo ni todas se deberían usar igual.

¿La mascarilla sirve para no contagiarse?

Al principio de la crisis sanitaria, la mascarilla solo se destinaba a las personas con síntomas. Ahora las autoridades sanitarias las recomiendan a la población general. «Se ha comprobado que el 40 % de los contagios se producen durante la fase asintomática de la enfermedad», indica Juan Gestal, profesor emérito de Medicina Preventiva de la Universidad de Santiago. Son personas que nunca van a tener síntomas o que los tendrán al cabo de unos días. Pero ya contagian. Si llevan mascarilla, lo evitan. No se destina, pues, a evitar contagiarse; es más bien un gesto preventivo de solidaridad. Gestal propone usarlas cuando se va al supermercado, a la farmacia, en el autobús público, o en el trabajo... «y también por la calle»

¿Qué mascarillas sirven para esto?

«Idealmente sería la mascarilla quirúrgica, pero si no hay existencias suficientes se puede utilizar la higiénica e incluso puede resultar más práctica una mascarilla de tela de fabricación casera», dice el profesor.

¿Qué es la mascarilla higiénica?

Las instituciones internacionales de prevención de enfermedades —el ECDC europeo, el CDC americano, etc.— recomiendan fabricar mascarillas, incluso caseras, para contrarrestar el desabastecimiento de las quirúrgicas. El Gobierno ha creado un estándar para este tipo de mascarillas, que son las higiénicas. Serían algo así como las caseras en versión avanzada. No se pueden usar más de cuatro horas seguidas y deben poder lavar al menos cinco veces. Su eficacia es limitada y no está probada.

¿Da igual la mascarilla quirúrgica o la higiénica?

No exactamente. Un documento del Ministerio de Sanidad pide que se reserven las quirúrgicas para tres colectivos: las personas con síntomas de infección respiratoria, las que han estado con un contagiado de covid-19 o los grupos vulnerables. Dentro de estos están los mayores de 60, las embarazadas, los inmunodeprimidos y aquellos que sufren hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y cáncer. La población sana usaría las higiénicas.

¿Y los niños?

Para los menores de tres años no se recomienda que lleven estas piezas. Para el resto, como población general sana, dentro de las higiénicas se han creado cuatro tallas: de 3 a 5 años, de 6 a 9, de 10 a 12 y de ahí en adelante. Si la filosofía es no contagiar a otros, en los niños es especialmente recomendable, puesto que existe evidencia de que el covid-19 afecta menos a los pequeños, lo cual implica que puedan padecerlo —y transmitir el virus— sin saberlo.

¿Por qué no comprar una mascarilla de máxima protección?

En las farmacias se pueden adquirir otro tipo de mascarillas, conocidas como FFP2 y FFP3, de 5 euros en adelante. «Son elementos de protección personal y protegen del contagio, pero no tiene mucho sentido que todos vayamos por la calle con estas mascarillas», dice la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, Alba Soutelo. El número tiene que ver con la cantidad de partículas que filtran: un 92 % las FFP2, un 98 % las FFP3, o 95 % en las N95, fabricadas según el estándar americano. «Su uso es para protección del personal sanitario, la FFP2 para atención de pacientes positivos y la FFP3 para cuando en dicha atención puedan generarse aerosoles [técnicas como una extubación o una reanimación cardiopulmonar]», aclara Gestal. Es decir, son para los sanitarios o cuidadores de pacientes con covid-19.

¿Es bueno que tengan válvula?

Mucha gente se confunde: esa pieza redonda que portan algunas mascarillas no es un filtro, es una válvula. «La válvula no protege. Es inspiratoria: filtra el aire al inspirar, pero no al espirar, no evita que emitamos bacilos», advierte el presidente de la Sociedad Gallega de Neumología, Alberto Fernández Villar. Están pensadas para el personal sanitario que tiene que trabajar con ellas muchas horas seguidas: la válvula relaja la resistencia del aire y permite respirar mejor. Pero si las usa una persona contagiada con el coronavirus, puede esparcirlo. Lo lógico es usarla en el contexto hospitalario y poner encima una mascarilla quirúrgica, que es la que evita emitir virus.

¿Qué tienen de malo las mascarillas?

Lo más eficaz para protegerse del virus no es la mascarilla, sino dos medidas: mantener la distancia de 2 metros con otras personas y lavarse las manos. Las mascarillas pueden dar una falsa sensación de seguridad. «Hay que saber utilizarlas, cuando se humedecen o van pasando las horas, pierden eficacia», dice el presidente de la Sociedad Gallega de Medicina Interna, Javier de la Fuente, «hay que hacer un uso racional, no llevarla en casa ni cuando se va solo en coche».